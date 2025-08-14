(VTC News) -

Trong một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Advanced Healthcare Materials, các nhà khoa học tại Đại học King’s College London đã tìm ra cách sử dụng keratin – loại protein có trong tóc, da và móng – để tạo lớp phủ bảo vệ men răng. Điều đặc biệt là keratin này được chiết xuất từ lông động vật, có cấu trúc tương tự tóc người.

Tiến sĩ Sherif-Elsharkawy và 2 cuộn lông động vật. (Nguồn: King’s College London)

Mòn men răng và sâu răng là một thách thức dai dẳng đối với các nha sĩ, với thực phẩm và đồ uống có tính axit, lão hóa và vệ sinh răng miệng kém, tất cả đều góp phần làm suy yếu dần bề mặt bảo vệ của răng. Điều này có thể dẫn đến ê buốt răng, đau nhức và cuối cùng là mất men.

Tiến sĩ Sherif Elsharkawy, tác giả chính và chuyên gia tư vấn về phục hình răng tại Đại học King’s College London, cho biết: “Một khi men răng bị mất đi, nó sẽ biến mất mãi mãi.”

Chất này có thể được sử dụng bằng kem đánh răng tại nhà hàng ngày, hoặc dưới dạng gel chuyên dụng – tương tự như sơn móng tay – để phục hồi răng một cách chuyên sâu. Elsharkawy gợi ý rằng phương pháp điều trị rẻ tiền và bền vững này có thể được áp dụng cho cộng đồng.

Khi tiếp xúc với nước bọt, keratin kết hợp với các khoáng chất như canxi và phosphate để hình thành lớp tinh thể dày, giúp bảo vệ răng khỏi ê buốt và tổn thương. Ngoài ra, sản phẩm còn có thể được sử dụng dưới dạng gel chuyên dụng – giống như sơn móng tay – để phục hồi răng bị tổn thương nặng.

“Keratin mang đến một giải pháp thay thế đột phá cho các phương pháp điều trị nha khoa hiện tại”, Sara Gamea, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học King’s và là tác giả đầu tiên của nghiên cứu, cho biết thêm.

Khoa học đằng sau kem đánh răng làm từ tóc. (Nguồn: King's College London)

Nhóm nghiên cứu còn đánh giá đây là giải pháp thân thiện hơn với môi trường so với loại kem đánh răng truyền thống. Không chỉ có nguồn gốc bền vững từ các vật liệu thải sinh học như tóc và da, keratin còn loại bỏ nhu cầu sử dụng nhựa thông thường, thường được sử dụng trong nha khoa phục hồi, vốn độc hại và kém bền hơn.

Dự kiến, sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường trong vòng 2–3 năm tới.