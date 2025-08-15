Đà Nẵng thực hiện 'chiến dịch đặc biệt', đưa sinh viên CNTT về hỗ trợ xã, phường

(VTC News) -

UBND TP. Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 11/8/2025 triển khai chiến dịch đặc biệt, đưa sinh viên công nghệ thông tin (CNTT) tình nguyện về hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức các phường, xã ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ việc xử lý lỗi các thiết bị CNTT...

Những sinh viên tình nguyện này cũng hướng dẫn sử dụng và đầu mối xử lý các lỗi về phần mềm quản lý điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ký số chuyên dùng; hướng dẫn sử dụng các công cụ AI phổ biến trong công tác hành chính, văn phòng; đồng thời, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các thiết bị CNTT tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường, xã...

Ngoài ra, thành phố cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông lớn như VNPT, Viettel bố trí nhân sự thường trực hỗ trợ tại các xã, phường để hỗ trợ về chuyển đổi số.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND thành phố Đà Nẵng và UBND xã Thanh Khê ngày 13/8/2025.

Đây là hoạt động nhằm nắm bắt tình hình và hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, triển khai thủ tục hành chính tại địa phương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm hành chính công thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, cho biết: Các xã, phường trên địa bàn đã hoàn thiện bộ máy tổ chức, công bố nhân sự, thành lập các đơn vị chuyên môn, trung tâm hành chính công. Toàn thành phố đã kiện toàn 371 cơ quan chuyên môn và 989 đơn vị sự nghiệp công lập; bố trí công tác cho hơn 33.000 người.

UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, kế hoạch kiểm tra việc vận hành chính quyền hai cấp, phân công rõ trách nhiệm; chủ động điều động, bổ sung nhân lực CNTT phục vụ chuyển đổi số tại cấp xã.

Về thủ tục hành chính, đã công bố 2.227 thủ tục hành chính, cung cấp 2.061 dịch vụ công trực tuyến (92,54%), trong đó có 865 dịch vụ toàn trình. Chỉ trong hơn một tháng, đã tiếp nhận hơn 103.000 hồ sơ, trong đó hơn 76% được nộp trực tuyến. Đặc biệt, thành phố đang thí điểm mô hình dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính trong các lĩnh vực hộ tịch và đất đai.

93 trung tâm hành chính công cấp xã được thiết lập, trang bị đầy đủ hạ tầng CNTT, với băng thông 300Mbps-1Gbps, triển khai đồng bộ các phần mềm dùng chung như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số, hệ thống giải quyết TTHC. Mỗi xã/phường được phân bổ 300 triệu đồng để chủ động mua sắm thiết bị CNTT.

Đoàn công tác Bộ KH&CN làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Toàn bộ 70.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp tài khoản hệ thống, email công vụ, cài đặt chữ ký số. Đặc biệt, việc hợp nhất hệ thống phần mềm và dữ liệu từ các cơ quan cũ được hoàn tất với khối lượng lớn: Hơn 40.000 tài khoản di chuyển từ Quảng Nam, cập nhật lại 3.000 chữ ký số.

Thành phố đã tổ chức hơn 29 lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho cán bộ xã/phường về phần mềm văn bản điều hành, hệ thống giải quyết TTHC. Các tài liệu hướng dẫn, video sử dụng phần mềm, quy trình xử lý lỗi… cũng được gửi đến các cơ quan đơn vị để cán bộ dễ dàng tra cứu, sử dụng.

Sở Khoa học và Công nghệ thiết lập Tổng đài 1022 hoạt động 24/7 cùng đội ngũ tổng đài viên và vận hành kỹ thuật, đảm bảo hỗ trợ liên tục cho người dân và cán bộ. Bưu điện bố trí nhân sự nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại tất cả trung tâm hành chính công phường/xã. Đồng thời, các Tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm tải cho cán bộ chuyên môn.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng chia sẻ tại buổi làm việc. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đặc biệt, thành phố đã chủ trương bố trí từ 1-2 biên chế CNTT cho mỗi xã/phường, kết hợp huy động sinh viên CNTT từ các trường đại học địa phương tham gia hỗ trợ từ tháng 8/2025.