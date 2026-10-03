Khẩn trương xây dựng phương án tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2027-2031

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra khi phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, sáng 3/10.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và biên chế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án về khung tổ chức bộ máy của nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã, làm cơ sở cho việc xác định biên chế của giai đoạn 2027-2031.

Bộ Nội vụ cần rà soát, trên cơ sở 5 nguyên tắc cơ bản, xây dựng khung biên chế giai đoạn 2027-2031 đối với các bộ, ngành; hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn tới để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 cụ thể, chi tiết, khách quan, bám sát các nguyên tắc và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ.

Về xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, Phó Thủ tướng cho biết đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng các tiêu chí liên quan.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện Đề án, báo cáo Thường trực Chính phủ, Thủ tướng để trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ đề ra.

Với công tác an sinh xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện các chính sách mới được điều chỉnh, bổ sung, tập trung vào 3 nghị định.

Gồm: Nghị định 335 về chính sách trợ giúp xã hội; Nghị định 321 về trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công; Nghị định 381 về phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Theo Phó Thủ tướng, việc triển khai kịp thời các chính sách này nhằm bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và mức hưởng thụ của người dân, nhất là các đối tượng bảo trợ xã hội và nhóm yếu thế.

Số trường mầm non, phổ thông giảm hơn 50%

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Ghi nhận việc sắp xếp mạng lưới trường học, cơ sở giáo dục thời gian qua được triển khai căn bản, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện đối với các lĩnh vực còn lại, trong đó có y tế, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

“Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trong quá trình triển khai, bảo đảm việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tế”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại phiên họp, thời gian qua các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường mầm non, phổ thông, đến nay, số trường giảm 50,6%.

Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh một số vấn đề cần xử lý. Trong đó, có các trường hợp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẵn sàng nghỉ chế độ sớm nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng theo Nghị định 154; một số trường có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu cục bộ và thiếu số lượng biên chế so với định mức...

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong tháng 10, các địa phương cần hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa những địa bàn đang thừa, thiếu cục bộ; đồng thời hoàn thiện thống kê số lượng, bảo đảm chính xác để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các thông tư điều chỉnh định mức, trong đó có định mức biên chế và chế độ làm việc của giáo viên. Trên cơ sở các quy định, định mức được hoàn thiện, Bộ sẽ tổng hợp đề xuất bổ sung biên chế của các địa phương, phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền.