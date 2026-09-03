Bóng đá Argentina tạo nghi thức đặc biệt tri ân Messi

(VTC News) -

Ngày 31/8, Lionel Messi thông báo chia tay đội tuyển Argentina sau 20 năm gắn bó. Sau quyết định của siêu sao 39 tuổi, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) quyết định tri ân Messi bằng cách tạm dừng tất cả các trận đấu quốc nội ở phút thứ 10 để dành một phút vỗ tay cho anh.

“Ở lượt trận sắp tới thuộc tất cả các hạng đấu và nội dung dành cho nam lẫn nữ, các trận đấu sẽ được tạm dừng ở phút thứ 10 của hiệp một để dành một phút vỗ tay tôn vinh sự nghiệp của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina”, AFA thông báo hôm 2/9.

Thông báo cũng cho biết các sân vận động được trang bị màn hình lớn, phát video tri ân chủ nhân 8 Quả bóng vàng trước giờ bóng lăn. Đây là đoạn phim tổng hợp được đăng tải trên các kênh mạng xã hội của AFA sau khi Messi công bố quyết định chia tay đội tuyển.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) quyết định tri ân Messi bằng cách tạm dừng tất cả các trận đấu quốc nội ở phút thứ 10. (Ảnh: Reuters)

Phút thứ 10 được lựa chọn để gợi nhắc đến số áo đã gắn liền với Messi trong suốt nhiều năm khoác áo đội tuyển Argentina. Với người hâm mộ bóng đá, con số này từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng quen thuộc khi nhắc đến ngôi sao sinh ra tại Rosario.

Các hoạt động tri ân Messi thực tế đã bắt đầu trên sân cỏ Argentina. Trận đấu giữa Boca Juniors và Velez được tạm dừng ở phút thứ 10, sau đó người hâm mộ đồng loạt đứng dậy vỗ tay dành cho huyền thoại Argentina.

Trong khi đó, Tổng thống Argentina Javier Milei nhận định quyết định giã từ đội tuyển quốc gia của Lionel Messi là một “tổn thất rất lớn”, dù cho rằng ông hiểu lý do đằng sau lựa chọn của siêu sao này.

“Quyết định không còn khoác lên mình chiếc áo xanh da trời và trắng của Messi là một tổn thất rất lớn. Cậu ấy đã để lại cho chúng ta quá nhiều khoảnh khắc kỳ diệu”, ông Milei nói.

Lionel Messi khép lại sự nghiệp quốc tế với hàng loạt cột mốc đáng nhớ. Kể từ trận ra mắt đội tuyển ngày 17/8/2005, siêu sao sinh năm 1987 từng bước thiết lập nhiều kỷ lục, trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất và ghi nhiều bàn nhất lịch sử “La Albiceleste”. Messi có tổng cộng 198 lần ra sân, ghi 116 bàn cho đội tuyển Argentina.

Khoảnh khắc rực rỡ nhất trong hành trình của Messi cùng Argentina đến tại World Cup 2022, khi anh cùng các đồng đội giành chức vô địch thế giới sau nhiều năm chờ đợi. Trước và sau thành tích này, “El Pulga” còn góp công lớn giúp đội tuyển đăng quang Copa America 2021, 2024 và giành Finalissima 2022.

Hành trình World Cup của Messi trải dài qua 6 kỳ giải, từ năm 2006 đến 2026. Trong khoảng thời gian này, anh ghi 21 bàn sau 34 trận. Thành tích đó giúp Messi đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup, chỉ sau Kylian Mbappe của Pháp với 22 bàn.