Tổng thống Argentina ngợi ca Messi: Chúng ta được tận hưởng 1 tài năng kiệt xuất

(VTC News) -

Một ngày sau khi Messi xác nhận kết thúc sự nghiệp quốc tế, Tổng thống Argentina Javier Milei đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời thừa nhận đội tuyển xứ Tango sẽ đối mặt với thách thức lớn trong quá trình tái thiết.

Trả lời tờ El Observador, Tổng thống Argentina Javier Milei nhấn mạnh cảm giác đau buồn khi đội tuyển Argentina không còn Messi trong đội hình: “Đó là nỗi đau khi biết rằng cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại sẽ không còn khoác chiếc áo của chúng ta nữa. Và điều đó thực sự đau lòng, đặc biệt đối với một người đã luôn nhiệt thành bảo vệ Messi ở mọi nơi, mọi thời điểm như tôi. Tôi đã nói về Messi trên khắp thế giới, ủng hộ cậu ấy trong giai đoạn rất khó khăn mà cậu ấy từng trải qua cùng đội tuyển Argentina”.

Lionel Messi từ giã đội tuyển Argentina ở tuổi 39

“Sự rời đi của Messi và việc cậu ấy không còn khoác áo Albiceleste nữa là một tổn thất rất lớn. Đó là thách thức trong việc tái thiết đội tuyển quốc gia mà không có cầu thủ vĩ đại nhất của chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết ơn một người có lẽ đã chơi bóng đá suốt 30 năm, trong đó hơn 22 năm ở đẳng cấp cao nhất”, Tổng thống Argentina Javier Milei nói tiếp.

Tổng thống Argentina Javier Milei ghi nhận những đóng góp của Messi với đội tuyển xứ Tango: “Đây là tình huống có thể hiểu được. Messi đã đưa đội tuyển vào 4 trận chung kết gần nhất, góp mặt ở 3 trận và giành chiến thắng 1 lần. Cậu ấy đã nhiều lần giành mọi giải thưởng có thể tưởng tượng được. Và trên hết, cậu ấy để lại phía sau rất nhiều điều kỳ diệu”.

“Vào Chủ Nhật, tôi thường gặp Giáo sư De Pablo. Trước World Cup, chúng tôi đã gặp nhau. Có một video, dù không phải bản cập nhật mới nhất, ghi lại 800 bàn thắng của Messi. Chúng tôi phải xem nó thành hai phần. Thật choáng ngợp khi chứng kiến hết bàn thắng này đến bàn thắng khác”, Tổng thống Argentina Javier Milei chia sẻ.

Messi được đánh giá là một trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá

Tổng thống Argentina Javier Milei tiếp tục ca ngợi Messi: “Tôi không biết mọi người có nhận thức được tầm vóc lịch sử của Messi hay không. Đó là lý do tôi luôn gọi cậu ấy là ‘người không thể tưởng tượng nổi’.

“Messi từng là chủ đề của một nghiên cứu tại Anh, nhằm đo lường màn trình diễn ở mọi khía cạnh của trận đấu. Thông thường, một cầu thủ rất giỏi ở một hoặc hai lĩnh vực nhưng lại dưới mức trung bình ở những lĩnh vực khác. Messi là người giỏi nhất ở mọi khía cạnh của trận đấu”, ông Javier Milei nói tiếp.

“Và khi bạn xét đến những cầu thủ vĩ đại như Mbappe hay Cristiano Ronaldo, những người thuộc nhóm siêu tinh hoa, họ nằm cách mức trung bình khoảng hai hoặc ba độ lệch chuẩn. Messi vượt quá sáu độ lệch chuẩn. Cách cậu ấy chơi bóng thật phi thường. Chúng ta đã được tận hưởng một tài năng kiệt xuất”, ông Javier Milei kết luận.

Hôm thứ Hai, Messi thông báo chia tay đội tuyển Argentina sau hơn 20 năm gắn bó, thừa nhận quyết định này khiến anh đau lòng nhưng tin rằng đã đến lúc khép lại hành trình quốc tế. Anh khẳng định luôn cống hiến hết mình cho đội tuyển, đồng thời cho rằng thế hệ cầu thủ trẻ tài năng xứng đáng có cơ hội.

Messi cảm ơn người hâm mộ, gia đình, các huấn luyện viên, đồng đội và những người từng đồng hành với anh. Anh cho biết từ nay sẽ ủng hộ đội tuyển Argentina với tư cách một cổ động viên. Trong sự nghiệp, Messi đã giành World Cup 2022, Copa America 2021, 2024 và Finalissima 2022, qua đó khép lại một trong những sự nghiệp quốc tế vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.