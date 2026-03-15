Bốn 'chị Kính Hồng' nổi tiếng VTV: Người lấy chồng đại gia, người làm giám đốc

Chúc bé ngủ ngon là chương trình thiếu nhi từng phát sóng trên VTV ở khung giờ 21h mỗi tối. Nhân vật "chị Kính Hồng" dẫn dắt khán giả nhí bước vào thế giới những câu chuyện cổ tích, lời chúc ngủ ngon và thông điệp ấm áp mỗi tối.

Trải qua nhiều mùa phát sóng, chương trình có 4 gương mặt đảm nhận vai trò “chị Kính Hồng”: Vân Hugo, Quỳnh Anh, Phan Linh Chi và Nguyễn Hằng. Chương trình ngừng phát sóng nhiều năm nhưng cuộc sống hiện tại của các MC này vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả.

Vân Hugo

Vân Hugo (tên thật Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985) là một trong những “chị Kính Hồng” nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ khán giả. Cô nổi tiếng sau vai diễn trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh và trở thành gương mặt quen thuộc của truyền hình.

Ngoài vai trò MC của Chúc bé ngủ ngon, Vân Hugo còn ghi dấu ấn với chương trình Vui cùng Hugo. Tuy nhiên, thời gian gắn bó với hình ảnh “chị Kính Hồng” của cô không quá dài vì nữ MC quyết định sang Thụy Sĩ du học ngành quản trị khách sạn.

Trong thời gian du học, Vân Hugo kết hôn và sinh con trai. Tuy nhiên sau 4 năm chung sống, cô bất ngờ thông báo ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Năm 2020, cô cùng con trai chuyển vào TP.HCM sinh sống và tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Sau 10 năm làm mẹ đơn thân, Vân Hugo tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên doanh nhân Đặng Hùng Cường. Chồng cô là doanh nhân, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Cặp đôi hẹn hò hơn một năm trước khi quyết định trở thành vợ chồng. Năm 2023, cặp đôi tổ chức lễ cưới tại Phú Quốc.

Cũng trong năm 2023, Vân Hugo tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Dù dừng chân khá sớm, cô vẫn để lại ấn tượng tốt với khán giả.

Gần đây, nữ MC gây chú ý khi vướng vào lùm xùm quảng cáo sản phẩm sữa không đúng sự thật. Sau đó, Vân Hugo lên tiếng xin lỗi và bày tỏ sự hối tiếc vì sự việc ảnh hưởng đến hình ảnh mà cô đã xây dựng trong nhiều năm.

Phan Linh Chi

Phan Linh Chi (sinh năm 1991) là “chị Kính Hồng” trẻ tuổi nhất của chương trình khi đảm nhận vai trò này lúc vừa tròn 18 tuổi.

Trước khi làm việc tại VTV, Linh Chi từng cộng tác với chương trình Hugo và các bạn của Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội. Sau đó, cô được ê-kíp Chúc bé ngủ ngon mời tham gia dẫn chương trình khi đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội.

Với gương mặt khả ái, nụ cười thân thiện và phong cách dẫn dắt dịu dàng, Linh Chi nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhỏ tuổi.

Sau khoảng 3 năm gắn bó với chương trình, Linh Chi bất ngờ kết hôn với một doanh nhân khi vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Từ đó, cô gần như rút khỏi các hoạt động truyền hình. Hiện Phan Linh Chi tập trung vào công việc kinh doanh và dành thời gian chăm lo cho gia đình. Trên trang cá nhân, cô thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống đời thường hạnh phúc bên chồng và hai con.

Quỳnh Anh

Trong giai đoạn từ năm 2008-2011, Quỳnh Anh là người đảm nhận vai trò “chị Kính Hồng” trong chương trình. Quỳnh Anh từng theo học Khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Cô từng đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi dành cho MC và sinh viên, như danh hiệu Người phụ nữ thân thiện tại cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2007, giải Nhất cuộc thi tìm kiếm MC truyền hình Mekool, hay giải Ba cuộc thi Tiếng Anh My Voice của Đại học Ngoại Thương.

Gắn bó với hình ảnh “chị Kính Hồng” trong hơn 3 năm, Quỳnh Anh được khán giả yêu mến nhờ phong cách dẫn dắt nhí nhảnh, dễ thương cùng giọng nói trong trẻo.

Sau khi rời chương trình, cô cộng tác với VTV6, cùng Công Tố làm MC chương trình “Mảnh ghép tiếng Anh”. Sau đó, người đẹp ít xuất hiện trên truyền hình và có công việc giảng dạy tiếng Anh. Quỳnh Anh có cuộc sống khá kín tiếng.

Nguyễn Hằng

MC Nguyễn Hằng được nhiều khán giả biết đến khi cô đảm nhận vai “chị Kính Hồng” trong chương trình thiếu nhi Chúc bé ngủ ngon phát sóng trên VTV. Khi tiếp nối vị trí này, Nguyễn Thị Hằng nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhỏ tuổi nhờ gương mặt sáng, giọng nói nhẹ nhàng và phong cách dẫn dắt gần gũi.

Trong suốt thời gian gắn bó với chương trình, “chị Kính Hồng” Nguyễn Hằng trở thành gương mặt quen thuộc mỗi tối với nhiều gia đình có trẻ nhỏ.

Ít ai biết, cô còn là chị gái của nữ ca sĩ Hoà Minzy. Nếu trước đây khán giả quen với hình ảnh “chị Kính Hồng” đáng yêu, nhí nhảnh trên sóng truyền hình thì hiện tại, chị gái Hòa Minzy đã thay đổi phong cách theo hướng trưởng thành, hiện đại và quyến rũ hơn.

Trên sóng truyền hình, Nguyễn Hằng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện với vai trò MC cho các chương trình văn hóa và các sự kiện bên ngoài.

Tuy nhiên, công việc chính của cô hiện nay là giám đốc truyền thông của một tập đoàn. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hằng còn tham gia giảng dạy, chấm thi và làm giám khảo cho nhiều cuộc thi.

Nhờ đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, nữ MC có nguồn thu nhập ổn định và xây dựng được sự nghiệp riêng ngoài lĩnh vực truyền hình.

Về đời tư, Nguyễn Thị Hằng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và hai con. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những hình ảnh đời thường giản dị nhưng vẫn cho thấy vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang thanh lịch.