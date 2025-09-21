Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào của âm nhạc Việt

(VTC News) -

Vượt qua hàng loạt đối thủ quốc tế, ca sĩ Đức Phúc đã xuất sắc giành ngôi vô địch tại Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, diễn ra ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga). Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự và giành chiến thắng tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025.

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" của Đức Phúc tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025.

Đánh giá về thành tích này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( VHTTDL) Tạ Quang Đông chia sẻ: "Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới".

Về lý do chọn Đức Phúc là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Bộ đặt ra những tiêu chí nghiêm ngặt cho nghệ sĩ được trao trọng trách này.

Theo đó, nghệ sĩ phải có kinh nghiệm sân khấu vững vàng, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; sở hữu ca khúc bắt kịp xu hướng quốc tế và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ; đồng thời cần có thành tích nghệ thuật ấn tượng và có đạo đức, tư cách nghề nghiệp, được khán giả mến mộ. “Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này”, Thứ trưởng khẳng định.

Trong đêm thi, Đức Phúc trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương – sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy. Giai điệu và ca từ ca khúc mang tinh thần hào sảng, tái hiện hình ảnh người anh hùng làng Gióng, đồng thời gửi đi thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh bất khuất của dân tộc Việt.

Ca sĩ Đức Phúc giành ngôi vô địch tại Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025.

Trong phần biểu diễn, sân khấu tràn ngập hình ảnh quen thuộc của Việt Nam như nón lá, chiếu cói, kết hợp cùng vũ đạo và hiệu ứng ánh sáng hoành tráng. Đức Phúc chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị ca khúc dành riêng cho cuộc thi, mang đầy đủ bản sắc văn hóa, tinh thần và hình ảnh Việt Nam để giới thiệu đến bạn bè quốc tế”.

Bà Churikova, MC nổi tiếng người Nga dành nhiều lời khen cho đại diện Việt Nam: "Tôi thật sự ấn tượng với sự kỷ luật của Đức Phúc. Cách cậu ấy tập trung, bước ra sân khấu, thực hiện đúng từng chi tiết nhỏ, liên tục hỏi han mọi người xem phải làm thế nào, ở đâu. Khi ê-kíp truyền hình tham gia, Đức Phúc còn cẩn thận tìm hiểu từng góc máy quay, mình cần nhìn về hướng nào. Tôi thích cách làm việc như vậy,” bà nhấn mạnh.

Đức Phúc lên đường sang Nga từ ngày 11/9, tham gia nhiều hoạt động bên lề, đồng thời làm việc trực tiếp với ekip kỹ thuật để rà soát âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh. Nam ca sĩ xem đây là cơ hội hiếm có để đưa hình ảnh và âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Chiến thắng tại Intervision 2025 không chỉ là cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của Đức Phúc, mà còn khẳng định vị thế mới của âm nhạc Việt Nam trong hành trình vươn tầm thế giới.