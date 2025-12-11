Bộ trưởng Hàn Quốc từ chức vì cáo buộc nhận tiền từ Giáo hội Thống nhất

(VTC News) -

Theo hãng tin Yonhap, ngày 11/12, Bộ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc Chun Jae-soo đã từ chức sau cáo buộc nhận quỹ bất hợp pháp từ Giáo hội Thống nhất, một tổ chức tôn giáo gây tranh cãi.

Được thành lập vào năm 1954 bởi Moon Sun-myung, Giáo hội Thống nhất tuyên bố có khoảng ba triệu tín đồ - bao gồm 300.000 ở Hàn Quốc và 600.000 ở Nhật Bản.

Tại Hàn Quốc, giáo hội này duy trì phạm vi ảnh hưởng trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ một tờ báo lớn đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết từng phục vụ Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, cũng như các viện nghệ thuật và trường học. Thời gian gần đây, Giáo hội này đang bị điều tra vì nghi vấn thực hiện các khoản quyên góp trái phép có liên quan đến cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.

Bộ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc Chun Jae-soo trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Sân bay Quốc tế Incheon. (Nguồn: Yonhap)

Trả lời phóng viên tại Sân bay Quốc tế Incheon, phía Tây Seoul, Bộ trưởng Chun phát biểu: "Với tư cách là một quan chức nhà nước, việc từ chức khỏi chức vụ bộ trưởng và thẳng thắn phản bác là hành vi đúng đắn".

Dù bác bỏ các cáo buộc chống lại mình là "hoàn toàn vô căn cứ", ông Chun cho biết ông có ý định từ chức để tránh gây gánh nặng cho chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.

Ông Chun Jae-soo bị cáo buộc nhận 30 triệu won (khoảng 20.500 đô la Mỹ) tiền mặt cũng như hai chiếc đồng hồ xa xỉ từ nhà thờ trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, khi ông còn là một nghị sĩ.

Những cáo buộc này được cho là do Yun Young-ho, cựu lãnh đạo trụ sở toàn cầu của giáo hội, khai báo trong quá trình thẩm vấn hồi đầu năm nay.

Ông Chun Jae-soo nộp đơn từ chức chỉ một ngày sau khi Tổng thống Lee Jae-myung yêu cầu mở cuộc điều tra về những cáo buộc cho rằng một “tổ chức tôn giáo” có quan hệ mờ ám với giới chính trị, được cho là ám chỉ Giáo hội Thống nhất.

Chi nhánh của Giáo hội Thống nhất tại Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: CNA)

Tổng thống nhấn mạnh: “Nếu cá nhân phạm tội đã nhận sự trừng phạt, thì các tập đoàn hay tổ chức cũng phải bị giải thể nếu vi phạm hiến pháp và pháp luật, đồng thời phải chịu sự phán xét của công chúng”.

Theo CNA, Văn phòng Tổng thống Lee Jae-myung cho biết đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Đại dương và Thủy sản Chun Jae-soo.

Năm nay, Nhật Bản cũng đã tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm giải thể chi nhánh Giáo hội Thống nhất tại nước này, sau khi nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe khai rằng hắn nhắm vào ông vì mang mối thù với giáo hội.