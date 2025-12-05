Hàn Quốc điều tra 'nghi án' thả truyền đơn sang Triều Tiên

Cuộc điều tra lần này được thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp từ Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back, với đối tượng là Lực lượng chiến tranh tâm lý của quân đội Hàn Quốc - đơn vị phụ trách việc sử dụng truyền đơn, các chương trình phát thanh và các loa phóng thanh công suất lớn dọc tuyến biên giới liên Triều để tiến hành hoạt động tuyên truyền hướng sang Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, nhóm điều tra đã cho triệu tập Chỉ huy trưởng tiền nhiệm và đương nghiệm của lực lượng này để tiến hành thẩm vấn. Trước đó, 1 binh sỹ dự bị thuộc Lực lượng chiến tranh tâm lý của quân đội Hàn Quốc đã tiết lộ với báo chí về việc, trong giai đoạn từ tháng 10 - 12/2023 đã thả truyền đơn sang phía Triều Tiên, với mục đích kích động sự tấn công từ Bình Nhưỡng nhưng không báo cáo với cấp trên.

Một bóng bay có chứa truyền đơn được thả sang phía Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Liên quan đến vấn đề này, một số tờ báo lớn của Hàn Quốc đã từng đưa tin, trước khi Triều Tiên thả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc đã cho thả truyền đơn sang Triều Tiên. “Nghi án” này có liên quan tới cáo buộc cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tìm cách khiêu khích Triều Tiên, nhằm tạo cớ ban bố lệnh thiết quân luật.

Trong một diễn biến có liên quan, tại cuộc họp báo quốc tế được tổ chức hôm 3/12, nhân tròn 1 năm cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố lệnh thiết quân luật (3/12/2024 - 3/12/2025) và 6 tháng ra đời Chính phủ mới của Hàn Quốc (tính từ 4/6/2025), Tổng thống Lee Jae-myung đã bóng gió về khả năng sẽ lên tiếng xin lỗi Bình Nhưỡng, liên quan nghi vấn về việc thả truyền đơn sang Triều Tiên.