Nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hầu tòa hôm nay

(VTC News) -

Phiên tòa xét xử người đàn ông bị cáo buộc bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ chính thức diễn ra hôm nay, 3 năm sau vụ ám sát gây rúng động đất nước vốn gần như không có tội phạm súng đạn hay bạo lực chính trị.

Người dân Nhật Bản đặt hoa và cầu nguyện tưởng nhớ cố Thủ tướng Shinzo Abe. (Ảnh: REUTERS)

Phiên tòa diễn ra cùng ngày với cuộc gặp thượng đỉnh giữa nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người từng là đồng minh thân cận của ông Abe, và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Tokyo.

Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, bị bắt tại hiện trường vào tháng 7/2022, bị cáo buộc dùng súng tự chế bắn ông Abe khi cựu Thủ tướng đang phát biểu vận động tranh cử tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản.

Theo truyền thông địa phương, Yamagami cho biết ông ta hành động vì thù hận Giáo hội Thống nhất (Unification Church), tổ chức tôn giáo mà ông tin rằng ông Abe đã ủng hộ. Mẹ của Yamagami được cho là đã quyên góp khoảng 100 triệu yen (hơn 663.000 USD) cho giáo hội này, khiến gia đình lâm vào khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Giáo hội Thống nhất được thành lập tại Hàn Quốc năm 1954, nổi tiếng với các lễ cưới tập thể và có lượng tín đồ người Nhật đông đảo, được xem là nguồn tài chính chính của tổ chức này.

Theo Tòa án quận Nara, sau giai đoạn tiền xét xử, Yamagami dự kiến thừa nhận tội giết người, nhưng bác bỏ một phần cáo buộc liên quan đến vi phạm Luật Quản lý súng, kiếm và Luật Sản xuất vũ khí.

Phiên tòa bị trì hoãn lâu do hai nguyên nhân chính: quá trình tiền xét xử kéo dài gần hai năm, trong đó thẩm phán, công tố và luật sư bào chữa làm việc kín để thu hẹp các điểm tranh chấp; đồng thời Yamagami cũng phải trải qua giám định tâm thần kéo dài nhằm xác định đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Phiên xử đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 12h (giờ Việt Nam) ngày 29/10, sau đó sẽ có 17 phiên tòa tiếp theo trước khi tuyên án vào ngày 21/1.