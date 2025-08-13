Hàn Quốc ra lệnh bắt cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

(VTC News) -

Bà trở thành cựu đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị tống giam.

Ông Yoon Suk Yeol, người từng tìm cách áp đặt thiết quân luật vào tháng 12/2024 nhưng thất bại, hiện cũng đang bị giam và sẽ phải hầu tòa vì cáo buộc nổi loạn. Trước đây từng có bốn cựu tổng thống Hàn Quốc phải ngồi tù, nhưng đây là lần đầu tiên cả tổng thống và phu nhân đều bị bắt.

Tuần trước, khi đến trình diện nhóm công tố viên đặc biệt, bà Kim xin lỗi vì “gây lo lắng cho người dân” và tự nhận mình là “một người không đáng kể”. Dù vậy, bà nhiều lần bị cuốn vào các bê bối tham nhũng làm suy giảm uy tín chính quyền của chồng. Luật sư của bà phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố sẽ chứng minh bà vô tội.

Bà Kim Keon Hee đến một phiên tòa. (Ảnh: Reuters)

Trong thời gian ông Yoon nắm quyền, các công tố viên không khởi tố bà Kim. Nỗ lực của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát nhằm chỉ định công tố viên độc lập đều bị ông Yoon phủ quyết. Chỉ đến khi Tổng thống mới Lee Jae Myung lên nắm quyền sau cuộc bầu cử ngày 3/6, dự luật điều tra độc lập mới được ký ban hành. Ngày 6/8, cựu đệ nhất phu nhân bị thẩm vấn 11 tiếng, và đến tối 12/8, tòa phê chuẩn lệnh bắt giữ.

Bà Kim bị cáo buộc thu lợi hàng trăm nghìn USD từ thao túng giá cổ phiếu - hành vi xảy ra khi ông Yoon còn là công tố viên. Ngoài ra, bà còn bị cho là can thiệp bất hợp pháp giúp một chính trị gia giành đề cử của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 6/2022. Các cáo buộc khác gồm nhận vòng cổ kim cương và hai túi Chanel từ một quan chức cấp cao của Giáo hội Thống nhất sau khi ông Yoon đắc cử. Quan chức này đã bị bắt, trong khi giáo hội phủ nhận liên quan.

Công tố viên đặc biệt cho biết bà Kim còn nhận một mặt dây chuyền Van Cleef trị giá 60 triệu won (khoảng 43.200 USD) từ một doanh nhân Hàn Quốc, nhưng nói dối đó là hàng giả, rẻ tiền. Món quà không được kê khai trong hồ sơ tài sản theo luật định và đang bị điều tra xem có phải hối lộ hay không.

Trong chiến dịch tranh cử của ông Yoon Suk Yeol, bà từng xin lỗi vì khai man lý lịch để quảng bá kinh doanh nghệ thuật. Sau khi ông nhậm chức, video bí mật cho thấy bà nhận túi Dior trị giá 2.200 USD, cùng bản ghi âm trong đó bà gọi chồng là “kẻ ngốc” và “không thể làm gì nếu không có tôi”.

Mâu thuẫn chính trị với phe đối lập quanh các cáo buộc nhằm vào bà Kim đã đẩy chính quyền ông Yoon vào khủng hoảng. Tháng 10/2024, ông tuyên bố sẽ “hứng đá” thay vợ. Hai tháng sau, ông tuyên bố thiết quân luật, gọi Quốc hội là “con quái vật” và “lực lượng phản quốc”.