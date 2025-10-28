Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận tội

(VTC News) -

Tetsuya Yamagami, nghi phạm bị cáo buộc sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe vào năm 2022, đã nhận tội tại phiên tòa đầu tiên ở Tòa án quận Nara chiều 28/10.

“Tất cả đều là sự thật. Tôi không thể phủ nhận tôi làm điều đó”, Yamagami nói nhỏ trước tòa.

Chiếc xe chở Tetsuya Yamagami, người bị cáo buộc sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đến Tòa án quận Nara để dự phiên xét xử ngày 28/10. (Ảnh: Kyodo/via REUTERS)

Theo cáo trạng, Yamagami bắn ông Abe từ phía sau bằng khẩu súng tự chế trong lúc cựu Thủ tướng đang vận động tranh cử ở Nara vào tháng 7/2022. Vụ tấn công gây rúng động Nhật Bản – quốc gia gần như không có tội phạm súng đạn.

Luật sư của Yamagami cho rằng vũ khí mà ông dùng không thuộc định nghĩa “súng” theo luật hiện hành lúc đó, và điều khoản cấm sử dụng súng tự chế chỉ được bổ sung sau vụ ám sát.

Phiên tòa được mở sau hơn ba năm điều tra và giám định tâm thần để xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự của bị cáo. Hơn 700 người xếp hàng để giành 32 suất dự khán hiếm hoi trong phòng xử. Dự kiến, tòa sẽ xử trong 19 ngày và tuyên án vào 21/1/2026.

Yamagami khai rằng ông nhắm vào ông Abe vì cho rằng ông có quan hệ với Giáo hội Thống nhất (Unification Church) - tổ chức tôn giáo gây tranh cãi có trụ sở tại Hàn Quốc. Mẹ của bị cáo từng tặng một khối tài sản khổng lồ cho giáo hội, khiến gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt.

Luật sư bào chữa dự định gọi mẹ, chị gái và một học giả tôn giáo ra làm nhân chứng, nhằm chứng minh hoàn cảnh khổ cực và tinh thần bị tổn thương lâu dài của bị cáo. Trong khi đó, bên công tố nhấn mạnh tính chất “tàn bạo và có chủ ý” của vụ án.

Một điểm đáng chú ý khác là mẹ của bị cáo vẫn trung thành với giáo hội, thậm chí nói trong cuộc phỏng vấn với TBS rằng “niềm tin của bà càng trở nên mạnh mẽ hơn” sau khi con trai gây án.

Trước khi xảy ra vụ bắn, Yamagami từng âm mưu tấn công lãnh đạo giáo hội Hàn Quốc, nhưng bất thành. Sau khi thấy ông Abe gửi video chúc mừng đến một tổ chức liên kết với giáo hội vào năm 2021, ông chuyển mục tiêu sang chính trị gia này.