Bộ Nội vụ nêu lý do chưa phù hợp giảm giờ làm từ 48 giờ xuống 44 giờ/tuần

(VTC News) -

Sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri TP Đà Nẵng, cử tri TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giảm thời giờ làm việc tối đa từ 48 giờ xuống còn 44 hoặc 40 giờ/tuần.

Theo cử tri, việc giảm giờ làm sẽ giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, chăm lo gia đình, nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống. Kiến nghị này cũng được cho là phù hợp với xu hướng tiến bộ trong chính sách lao động, an sinh xã hội tại nhiều nước.

Cán bộ công đoàn tỉnh Hà Tĩnh động viên người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ dẫn quy định hiện hành: Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

Theo quan điểm của Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh thời giờ làm việc bình thường là chính sách lớn, có tác động trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức sản xuất, kinh doanh, thị trường lao động, năng suất lao động, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện trên cơ sở thực tiễn.

“Trong bối cảnh năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn thấp so với nhiều nước trong khu vực, việc giảm thời giờ làm việc bình thường khi chưa có giải pháp nâng cao năng suất lao động có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập người lao động và chi phí lao động của doanh nghiệp”, Bộ Nội vụ nhận định.

Cơ quan này cũng cho rằng yêu cầu phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng với biến động thị trường và mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian tới đặt ra yêu cầu thận trọng khi điều chỉnh chính sách về thời giờ làm việc.

Theo Bộ Nội vụ, việc giảm thời giờ làm việc bình thường xuống dưới 48 giờ/tuần cần có lộ trình và cơ chế phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, tránh ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động hoặc làm gia tăng đáng kể chi phí lao động của doanh nghiệp.

“Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và những phân tích nêu trên, việc sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng bắt buộc giảm thời giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ hoặc 40 giờ trong giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp”, Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục thực hiện quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, đồng thời khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ khi có đủ điều kiện.