Bộ Ngoại giao bác tin Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran

Tại họp báo thường kỳ ngày 19/3, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran là không đúng.

Bà Phạm Thu Hằng cũng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan chức năng, đến nay cơ bản công dân Việt Nam đi du lịch, quá cảnh tạm thời bị hủy chuyến bay do không phận bị đóng đã về đến Việt Nam hoặc đã lên chuyến bay tiếp theo để rời khỏi khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 19/3. (Ảnh: Diễm Châu)

Đối với các tàu và thuyền viên Việt Nam hiện vẫn ở trong khu vực và chưa thể rời đi, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và các bên liên quan, sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho cả người và phương tiện.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, Israel, UAE, Ả Rập Xê-út, Kuwait và Qatar mở đăng ký trực tuyến để tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc sang nước thứ ba, làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Cung cấp thông tin cụ thể tại một số địa bàn, người phát ngôn cho biết tại Ả-rập Xê-út, phía sở tại đã đồng ý cấp thị thực quá cảnh miễn phí cho công dân Việt Nam tại cửa khẩu cũng như tại các cơ quan đại diện trong khu vực.

Tại UAE, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các hãng hàng không hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch bị kẹt lại tại các sân bay lớn như Dubai và Abu Dhabi sang nước thứ ba, đồng thời hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận tiếp tục theo dõi sát thông tin từ chính quyền sở tại và các cảnh báo của Bộ Ngoại giao; trong trường hợp khẩn cấp, có thể liên hệ ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 để được hỗ trợ kịp thời.