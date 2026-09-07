Bộ GD&ĐT sẽ sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027, nhằm đáp ứng những yêu cầu mới về chất lượng giáo dục, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục.

Theo đó, chương trình và sách giáo khoa sẽ được điều chỉnh theo hướng tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, dành nhiều hơn cho thực hành, trải nghiệm, giáo dục STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất.

Một định hướng lớn được đặt ra là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Việc sửa đổi được đặt trong yêu cầu tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục, thay vì chỉ tăng thêm nội dung học tập. Bộ GD&ĐT đồng thời yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Bộ GD&ĐT xác định sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa phổ thông. (Ảnh: NXBGDVN)

Sách giáo khoa sẽ được điều chỉnh theo chương trình

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được ban hành năm 2018 và triển khai cuốn chiếu từ năm học 2020-2021. Theo định hướng đổi mới, chương trình là căn cứ bắt buộc, còn sách giáo khoa là một trong những học liệu phục vụ dạy học.

Vì vậy, việc sửa sách giáo khoa lần này được đặt trong tổng thể sửa đổi chương trình, thay vì coi sách là trung tâm của quá trình đổi mới.

Giáo viên được trao quyền chủ động hơn trong thiết kế bài dạy, lựa chọn phương pháp và tổ chức hoạt động học tập, miễn bảo đảm yêu cầu cần đạt của chương trình.

Từ năm học 2026-2027, học sinh trên cả nước sử dụng chung bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Tuy nhiên, việc này không làm thay đổi nguyên tắc chương trình là căn cứ để tổ chức dạy học.

Trước đó, tháng 9/2025, Bộ GD&ĐT điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính. Một số nội dung sách giáo khoa cũng được cập nhật, chủ yếu liên quan Lịch sử và Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Tăng tiếng Anh, AI trong chương trình

Định hướng sửa đổi lần này cũng gắn với những yêu cầu mới về ngoại ngữ và công nghệ.

Bộ GD&ĐT đang đề xuất tổ chức dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, dự kiến từ năm học 2028-2029, với thời lượng 70 tiết/năm ở lớp 1. Lớp 2 dự kiến triển khai sau đó một năm.

Dự thảo cũng định hướng phát triển đầy đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, bảo đảm tính liên thông từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến định hướng nghề nghiệp.

Đối với AI, Bộ thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông lớp 1-12 từ tháng 12/2025. Trong nhiệm vụ năm học mới, việc ứng dụng AI được nhấn mạnh theo hướng có chọn lọc, gắn với năng lực số và mục tiêu giáo dục.

Giảm áp lực cho học sinh, giáo viên

Cùng với sửa chương trình và sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đổi mới kiểm tra, đánh giá, bảo đảm đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Các cuộc thi, phong trào mang tính hình thức, trùng lặp, không góp phần nâng cao chất lượng hoặc tạo áp lực không cần thiết cho giáo viên, học sinh cũng được yêu cầu giảm.

Ngành giáo dục đồng thời tập trung khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp; bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực học đường.

Việc sửa đổi chương trình, sách giáo khoa phổ thông được đặt trong mục tiêu chung của năm học 2026-2027 là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.