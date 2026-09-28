Bộ GD&ĐT đề xuất học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học có nội dung đáng chú ý là quy định liên quan đến thời gian học tập và việc làm của học viên thạc sĩ chính quy.

Theo dự thảo, học viên thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian phải học tập, nghiên cứu theo kế hoạch toàn khóa do cơ sở đào tạo ban hành, đồng thời tham gia các hoạt động chuyên môn của cơ sở đào tạo. Trong thời gian học, học viên không được làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác.

Bộ GD-ĐT đề xuất học viên thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác. Ảnh: Thanh Hùng

Như vậy, so với Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT đang được áp dụng, dự thảo bổ sung quy định về yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian đối với học viên thạc sĩ chính quy. Thông tư hiện hành chỉ quy định: “Thời gian đào tạo thạc sĩ được tính từ thời điểm quyết định nhập học của người học có hiệu lực đến thời điểm hoàn thành việc nộp luận văn hoặc hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp khác theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo”.