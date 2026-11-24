(VTC News) -

Sáng 24/11, tại xóm Bản Gải, xã Cần Yên (Cao Bằng), UBND 5 xã: Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường phối hợp tổ chức sự kiện “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà”.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu phát động hành trình chinh phục hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà.

Hành trình mang sắc đỏ cờ Tổ quốc giữa núi rừng biên cương, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tăng cường liên kết phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương.

Sự kiện được tổ chức thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời là dịp giới thiệu những giá trị cảnh quan, văn hóa đặc sắc của vùng đất Cao Bằng đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Đèo Khau Cốc Chà gây ấn tượng bởi 14 khúc cua tay áo, 15 tầng uốn lượn.

Với thông điệp “Xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà, Xuân Trường đoàn kết - 2 cung đèo - 1 niềm tự hào”, chương trình thu hút khoảng 300 người tham gia, với 200 xe máy. Những chiếc áo đỏ in cờ Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng được chuẩn bị cho đoàn hành trình tạo nên điểm nhấn nổi bật, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về non nước Cao Bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng và các lãnh đạo tỉnh cùng đoàn xe xuất phát từ đèo Nà Tềnh, xã Cần Yên, hướng về đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường di chuyển với cung đường gần 30 km.

Phát biểu tại lễ khai mạc và phát động hành trình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định, vẻ đẹp của hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà không chỉ nằm ở cảnh quan hùng vĩ mà còn ở bản sắc văn hóa, đời sống và tình người của đồng bào các dân tộc.

Phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, để người dân thực sự là chủ thể và được hưởng lợi từ du lịch.

Để bảo tồn, phát huy giá trị di sản địa chất, văn hóa gắn với phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An nhấn mạnh: “Thiên nhiên tạo nên kỳ quan, văn hóa tạo nên bản sắc, con người tạo nên sức sống và tương lai của điểm đến; Cảnh quan có thể khiến du khách tìm đến một lần, nhưng văn hóa và tình người mới khiến họ nhớ mãi và mong ngày trở lại; Phát triển du lịch không phải là làm thay đổi bản sắc để chiều lòng du khách, mà là làm cho bản sắc trở thành giá trị, thành sức hấp dẫn riêng của mỗi vùng đất”.

Đại biểu cùng Nhân dân và du khách trải nghiệm cung đèo Nà Tềnh, Khau Cốc Chà với sắc đỏ rực rỡ.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng biểu dương sự chủ động, tinh thần đoàn kết của 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường trong phối hợp tổ chức sự kiện; đồng thời mong muốn các địa phương tiếp tục liên kết, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, văn minh, an toàn, thân thiện. Mỗi người tham gia hành trình hãy trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh non nước Cao Bằng, lan tỏa tình yêu quê hương và những giá trị văn hóa truyền thống.

Sau lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng và các lãnh đạo tỉnh đã cùng đoàn xe xuất phát từ đèo Nà Tềnh, xã Cần Yên, di chuyển qua cung đường gần 30 km, hướng về đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường. Hành trình qua hai cung đèo dự kiến kéo dài khoảng 90 phút.

Đèo Nà Tềnh được biết đến với những khúc cua mềm mại giữa núi rừng, trong khi đèo Khau Cốc Chà gây ấn tượng bởi 14 khúc cua tay áo, 15 tầng uốn lượn. Hai cung đèo không chỉ là những điểm đến có giá trị cảnh quan mà còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho tuyến du lịch trải nghiệm tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm khi đã trải nghiệm các cung đèo.

Đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm các cung đèo.

Điểm nhấn của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô đoàn xe hay hình ảnh sắc cờ rực rỡ trên hai cung đèo, mà còn ở ý nghĩa kết nối giữa 5 xã. Từ Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà đến Xuân Trường, hành trình là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân các địa phương, cùng chung trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, thiên nhiên của quê hương.

Các địa phương hướng tới từng bước xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm Nà Tềnh - Khau Cốc Chà, kết nối với không gian du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái trong khu vực như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, các điểm trải nghiệm cộng đồng và sản phẩm du lịch bản địa.

Tuyến trải nghiệm được định hướng gắn với ẩm thực, nông sản đặc trưng, văn hóa truyền thống, góp phần mở rộng cơ hội phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho Nhân dân.