(VTC News) -

Chiều 27/11, Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND Thành phố và tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố năm 2026.

Đánh giá tình hình kinh tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, theo cập nhật mới nhất, tăng trưởng GRDP năm 2026 có thể đạt 10,2-10,3%, cao hơn mức ước tính 10,1% trước đó và còn dư địa tăng thêm khi tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế có xu hướng cải thiện qua từng quý; riêng quý IV dự kiến đạt 13,96%.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận những chuyển biến trong xử lý 5 điểm nghẽn của Thành phố. Môi trường đô thị được cải thiện, tình trạng úng ngập giảm qua các đợt mưa lớn; các điểm ùn tắc giao thông từng bước được xử lý. Nhiều dự án hạ tầng giao thông tồn đọng kéo dài được tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ. Thành phố đang tập trung triển khai các tuyến Vành đai 3,5, Vành đai 4, khép kín Vành đai 3 và hoàn thành các đoạn tuyến Vành đai 2,5.

Một chuyển biến khác được Bí thư Thành ủy nhấn mạnh là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến; số đơn thư và vụ việc phải đưa lên cấp thành phố giải quyết giảm, nhiều vụ việc được xử lý ngay từ cơ sở. Bí thư Thành ủy dẫn chứng, qua các buổi tiếp công dân, có những trường hợp sau khi được giải quyết đã gửi thư cảm ơn, cho thấy chỉ cần cán bộ thực sự có trách nhiệm, quan tâm giải quyết những vướng mắc của người dân thì sẽ tạo được sự đồng thuận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy yêu cầu hội nghị tiếp tục thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định giải pháp khắc phục cụ thể, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đồng thời nâng cao tính quyết đoán, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, những vấn đề đã được tập thể bàn bạc phải có người chịu trách nhiệm quyết định và tổ chức thực hiện đến cùng. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ một cơ quan, một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, tránh tình trạng nhiều cấp, nhiều ngành cùng tham gia nhưng không rõ trách nhiệm chính.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, cải cách hành chính ngay trong Đảng, giảm tối đa thành phần dự họp không cần thiết. Các sở, ngành, địa phương chỉ tham dự khi có nội dung liên quan trực tiếp hoặc cần xin ý kiến, tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc.

Đối với công tác phối hợp giữa các lãnh đạo UBND thành phố, Bí thư thành ủy đề nghị tiếp tục rà soát quy chế phân công nhiệm vụ, bảo đảm mỗi đồng chí phụ trách rõ lĩnh vực, đồng thời có cơ chế phối hợp hiệu quả đối với những công việc liên ngành. Thực tế cho thấy, khi xác định được một đầu mối chịu trách nhiệm chính, tập trung chỉ đạo và các đơn vị khác phối hợp đúng chức năng, công việc sẽ được giải quyết nhanh hơn.

Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng Hà Nội có cơ sở để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2027. Thành phố cần khai thác hiệu quả dư địa từ đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt đô thị và các dự án trọng điểm; đặc biệt, phải bảo đảm giải ngân gắn với khối lượng thực tế hoàn thành, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.