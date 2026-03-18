Bị lừa 2,5 tỷ đồng khi nhờ 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong vụ án, Phó Đức Nam bị cáo buộc cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đăng Quang (SN 1980, tại Ninh Bình) và hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có của Phó Đức Tuấn.

Cụ thể, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ ngày 30/10/2024, Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) nhờ cháu họ mình là Phó Đức Tuấn để thuê luật sư bào chữa cho con trai, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Hai ngày sau, ông Thắng thuê phòng tại khách sạn ở quận Cầu Giấy (cũ) và hẹn gặp Tuấn. Sau đó, Tuấn đến và hẹn gặp một luật sư đến khách sạn.

Tại đây, ông Thắng trao đổi về việc Phó Đức Nam bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhờ luật sư này bào chữa cho Nam.

Tối cùng ngày, Tuấn hẹn để cùng ông Thắng đi ăn với Nguyễn Đăng Quang (là anh em “đồng hao” với Tuấn). Trong lúc ăn, ông Thắng nói chuyện về bệnh của Nam và muốn cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Quang nói có thể giúp được việc này và ông Thắng lấy số điện thoại của Quang để liên lạc.

Về khách sạn, ông Thắng và Tuấn nói chuyện về việc ông Thắng sẽ chuyển số tiền 7 tỷ đồng để Tuấn giữ hộ và sử dụng để “lo” thăm nuôi, tiếp tế cho Nam ở trong trại giam và khắc phục hậu quả sau này.

Bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips).

Hôm sau, ông Thắng cùng Tuấn đến ngân hàng rút 7 tỷ đồng từ tài khoản của ông Thắng và đến Ngân hàng SHB nộp tiền mặt vào tài khoản mang tên bà Trần Thị Minh Lộc (SN 1955; trú ở đường Hải Thượng Lãn Ông, Hà Tĩnh - là mẹ vợ của Phó Đức Tuấn). Trước đó Tuấn xin thông tin tài khoản của bà Lộc nhưng không nói mục đích chuyển tiền.

Ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn ở Hà Tĩnh. Tại đây, ông Thắng nói cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản do Phó Đức Nam vi phạm pháp luật mà có gửi cho ông Thắng quản lý, trong đó có một phần của số tiền 7 tỷ đồng mà ông Thắng và Tuấn đã chuyển vào tài khoản của bà Lộc.

Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời nói với bà Lộc nếu cơ quan công an hỏi thì trình bày số tiền trên là tiền vay mượn với ông Thắng, mục đích là để chứa chấp, không để cơ quan điều tra xác minh, thu giữ.

Sau khi được Phó Đức Tuấn giới thiệu cho Quang vào ngày 1/11/2024, ông Thắng đã đặt vấn đề nhờ Quang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án và tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Sau đó, Quang nói lại với Tuấn về việc làm đơn xin đi giám định tâm thần và điều trị sớm. Một lúc sau, Tuấn gọi lại cho Quang nói gia đình Nam đã gửi đơn lên Công an quận Cầu Giấy. Quang nói với Tuấn chuẩn bị khoảng 100.000 USD, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng để sử dụng đi “quan hệ”.

Ngày 6/11/2024, Tuấn gọi cho Quang nói sẽ nhờ Phó Đức Anh (SN 1991, trú ở đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển tiền cho Quang.

Sau đó, Quang gọi điện thoại cho em gái là Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1982, trưởng một phòng giao dịch của Vietcombank) để nhờ Dương nhận tiền.

Quang gửi cho Đức Anh số điện thoại của Dương để Đức Anh đến phòng giao dịch đưa tiền. Tuy nhiên, khi Đức Anh đến thì Dương không có ở phòng giao dịch nên có hẹn ngày hôm sau chuyển tiền.

Ngày 7/11/2024, Dương liên lạc thông báo cho Quang biết đã nhận được số tiền 2,575 tỷ đồng từ Đức Anh. Sau đó, Quang gửi thông tin tài khoản để nhờ Dương chuyển số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Đăng Thao (SN 1991, trú tại Hà Nội, làm nghề đổi tiền mới).

Số tiền gần 1,3 tỷ đồng còn lại Quang bảo Dương nộp tiền mặt vào tài khoản Vietcombank của Quang.

Sau đó Quang đã chuyển 2 giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng từ tài khoản của mình vào tài khoản mở tại Công ty CP chứng khoán FPTS để trả nợ, ngoài ra Quang còn sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân.

Ngày 7/11/2024, sau khi nhận tiền, Thao đã đổi thành tiền mới và giao 1,3 tỷ tiền mặt cho Nguyễn Thế Quang (SN 1978, trú ở Phú Thọ).

Ngày 14/11/2024, Quang đưa lại số tiền trên để nhờ Thao cầm hộ và nói sẽ có người đến lấy sau. Từ đó đến nay, chưa có ai đến gặp Thao để lấy tiền.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại số tiền 1,3 tỷ đồng để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan điều tra, bà Trần Thị Minh Lộc không biết nguồn gốc số tiền 7 tỷ đồng chuyển đến tài khoản là tiền do hoạt động phạm tội mà có. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với bà Lộc.

Phó Đức Anh không biết nguồn gốc số tiền được Tuấn nhờ gửi cho Quang, không biết rõ mục đích chuyển tiền. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với Phó Đức Anh.

Nguyễn Thị Thùy Dương không biết số tiền 2,75 tỷ đồng do Đức Anh chuyển là do phạm tội mà có. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với Nguyễn Thị Thùy Dương.

Nguyễn Đăng Thao không biết số tiền 1,3 tỷ đồng Quang chuyển cho Thao là do phạm tội mà có. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với Nguyễn Đăng Thao.