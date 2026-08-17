Bị chơi xấu, võ sĩ gốc Việt bất bại vẫn đánh gục đối thủ

(VTC News) -

Video: Viet Anh Do thắng Davi Brandao

Tại sự kiện ONE Fight Night 46: Hemetsberger vs Diachkova diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 15/8, võ sĩ gốc Việt Viet Anh Do (29 tuổi) giành chiến thắng TKO (knock-out kỹ thuật) khi đối đầu võ sĩ người Brazil, Davi Brandao ở hạng cân bantamweight (61,2 kg)

Võ sĩ 29 tuổi mang hai dòng máu New Zealand - Việt Nam nhanh chóng tung ra những cú đấm, liên tục đánh trúng đối thủ người Brazil bằng các đòn tay trái ngay từ tiếng chuông khai cuộc. Brandao cũng chủ động trao đổi đòn ở cự ly gần và có thời điểm cân bằng thế trận. Tuy nhiên, trong phút cuối hiệp 1, Viet Anh Do khiến đối thủ choáng váng với những cú móc trái vào thân người rồi móc phải lên đầu, khiến võ sĩ người Brazil bị dồn vào dây đài.

Viet Anh Do (quần đỏ) thi đấu áp đảo trước Davi Brandao

Sang hiệp 2, Viet Anh Do đánh ngã đối thủ bằng một cú chỏ, sau đó lập tức lao lên tung hàng loạt đòn trên mặt sàn. Trận đấu tạm dừng do Brandao phạm quy với một cú đá up-kick khi đang nằm. Khi trận đấu được tiếp tục, hai võ sĩ đứng đối đầu ở cự ly gần và liên tục trao đổi đòn.

Sang hiệp 3, Viet Anh Do hóa giải được được nỗ lực quật ngã (take down) của đối thủ rồi tiếp tục dồn ép, khiến Brandao loạng choạng. Bị dồn vào dây đài và không còn đường lui, Brandao phải hứng chịu một loạt đòn tấn công liên tiếp trước khi trọng tài can thiệp, dừng trận đấu ở thời điểm 1 phút 23 giây của hiệp đấu cuối.

Viet Anh Do duy trì tỷ lệ thắng KO 100% ở ONE Championship

Chiến thắng bằng TKO giúp Viet Anh Do nâng thành tích chuyên nghiệp lên 7 trận toàn thắng (7-0). Đáng chú ý, Viet Anh Do tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại ONE Championship. Anh nâng thành tích lên 6-0 và cả 6 chiến thắng đều đến bằng knock-out hoặc knock-out kỹ thuật (TKO).

Trên trang Instagram, ONE Championship viết về chiến thắng của Viet Anh Do: “Tỷ lệ knock-out 100%. Võ sĩ mang hai dòng máu New Zealand - Việt Nam Viet Anh Do nâng thành tích lên 6-0 tại ONE Championship sau khi hạ knock-out Davi Brandao ở hiệp 3”.

Các trận thắng của Viet Anh Do ở ONE

Hồi tháng 3 năm nay, Viet Anh Do cũng giành chiến thắng thuyết phục khi gặp võ sĩ người Hàn Quốc, Kim Kyungjung ở sự kiện ONE Friday Fights 155 & The Inner Circle 15. Trong khi đó, Brandao phải nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, thành tích giảm xuống còn 6 thắng, 1 thua (6-1).