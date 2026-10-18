Bên trong công viên hơn 26ha ở Hà Nội trước khi điều chỉnh quy hoạch

Từng được kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn ở phía Nam thành phố, công viên sau nhiều năm khai thác đã bộc lộ những bất cập trong quản lý và sử dụng đất. Một số công trình, cơ sở dịch vụ từng vi phạm quy hoạch, ảnh hưởng đến cảnh quan và mục tiêu phát triển không gian công cộng.