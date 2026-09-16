Bắt nhóm dàn cảnh cướp tài sản trong nhà nghỉ ở An Giang

Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, truy xét bắt giữ nhóm đối tượng dàn cảnh để “Cướp tài sản” trong nhà nghỉ, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1999), Mai Hoàng Trọng (sinh năm 2004) và Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1988, cùng trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trước đó, ngày 7/9/2026, anh T.M.T. (sinh năm 1994, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) đến Công an phường Long Xuyên trình báo về việc bị 3 đối tượng cướp tài sản tại nhà nghỉ H.N (khóm Tây Khánh 1, phường Long Xuyên).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11/9, Công an phường Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác định và bắt giữ Thảo, Trọng và Dũng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Dũng.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: khoảng 18h30 ngày 5/9/2026, thông qua qua mạng xã hội, Thảo quen biết anh T. và rủ đến nhà nghỉ H.N để gặp nhau.

Trên đường chở nhau đến điểm hẹn, Thảo mượn T. 165.000 đồng để trả tiền xôi và bánh. Khi đến nhà nghỉ, T. thuê phòng lên trước, khoảng 20 phút sau Thảo cùng Trọng vào phòng kêu T. đưa số tài khoản để chuyển trả số tiền đã mượn.

Thảo tạo hình ảnh đã chuyển tiền thành công giả cho T. số tiền 1,6 triệu đồng. Sau đó, Thảo và Trọng đe doạ buộc T. chuyển trả số tiền đã chuyển dư lại cho Thảo, nhưng T. kiểm tra tài khoản thì chưa nhận được tiền nên không đồng ý trả lại.

Lúc này, Thảo điện thoại cho Dũng đến rồi cả nhóm đe dọa và xông vào đánh T., Thảo lấy điện thoại của T. kiểm tra phát hiện tài khoản Zalo Pay của T. còn 800.000 đồng nên đã buộc T. chuyển hết số tiền trên vào tài khoản của Thảo rồi cả nhóm bỏ đi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thảo, Trọng và Dũng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Mai Hoàng Trọng và Nguyễn Thị Thanh Thảo tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Lúc này, Thảo gọi điện cho Dũng đến. Sau khi Dũng có mặt, cả nhóm đe dọa rồi xông vào hành hung anh T. ngay tại phòng nghỉ rồi lục tìm tài sản trong phòng.

Theo lời khai, do thấy anh T. chỉ có 800.000 đồng nên cả nhóm lấy số tiền này rồi rời khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Thảo, Trọng và Dũng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.