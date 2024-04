An Giang: Bắt nhóm côn đồ dàn cảnh đánh ghen để cướp

(VTC News) -

Sáng 26/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đơn vị vừa ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam: Nguyễn Văn Đại (SN 2009), Nguyễn Ngọc Đạt (SN 2008), Nguyễn Quốc Vương (SN 2000) và Nguyễn Văn Giàu (SN 1990) - cùng trú phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang - để điều tra về tội Cướp tài sản.

Khoảng 17h30 ngày 3/2, Đại, Đạt, Vương và Giàu lái xe máy chở nhau từ TP Châu Đốc đến thị xã Tịnh Biên. Khi đến khu vực khóm Phú Hiệp, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, nhóm này phát hiện T.B.A (SN 2008) lái xe máy chở N.Đ.K.A. (SN 2008) rồi chia nhau ra hành động.

Nhóm bị can tại cơ quan điều tra.

Vương lái xe máy chở Giàu vượt lên đạp xe của B.A. khiến người và xe ngã ra đường. Sau đó, Đại và Đạt chạy đến rồi cùng nhau dàn cảnh đánh ghen, lấy dao đe doạ để cướp tài sản của nạn nhân.

Tài sản cướp được gồm 1 dây chuyền vàng, điện thoại di động, nhóm này đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tiếp đến, ngày 27/2, Đại cùng Giàu đến địa bàn huyện Châu Phú để cướp giật tài sản thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Khi biết đồng bọn bị bắt, Vương đến Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, còn Đạt bị lực lượng hình sự Công an thị xã Tịnh Biên bắt giữ ngay sau đó.

Liên quan dàn cảnh để cướp tài sản, hồi tháng 8/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp nhóm thanh niên gồm: Trần Đức Huy (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Thiện (19 tuổi) và Võ Trí Tài (16 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Trước đó, ngày 23/7, do thiếu tiền tiêu xài nên nhóm thanh niên trên đã lên kế hoạch cướp tài sản của các tài xế xe ôm công nghệ.

Để thực hiện kế hoạch cướp tài sản, Huy, Tài, Thiện đã di chuyển đến quán cà phê trên đường Trường Sa (thuộc phường 12, Quận 3). Khi chọn được vị trí gây án, Huy đã đặt xe ôm công nghệ và thông báo cho Thiện và Tài biết, đến hẻm trên đợi sẵn, còn mình ngồi ở quán cà phê đợi xe ôm đến.

Lúc tài xế xe ôm công nghệ L.V.Đ (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến đón, Thiện yêu cầu chở vào hẻm 195 Trần Văn Đang (phường 11, Quận 3). Khi ông Đ. vừa dừng xe, Thiện bước xe, còn Tài giả vờ đi đến tiếp cận và hỏi bao nhiêu tiền. Cùng thời điểm này, Huy ập đến, dùng dao khống chế tài xế để cướp điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Đến chiều 24/7, cả nhóm đi xe máy của người đàn ông tên Đ. về quán cà phê ở quận Tân Phú thì bị công an bắt giữ.