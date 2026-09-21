Bắt người đàn ông bị truy nã sau 3 năm lẩn trốn tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 21/9, Công an xã Hải Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Hoài Nam - đối tượng bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam

Trước đó, ngày 17/9, Công an xã Hải Lộc chủ trì, phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Nguyễn Hoài Nam (SN 1995, quê xã Phúc Lộc) tại một phòng trọ ở phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo cơ quan công an, năm 2022, Nam thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Sau đó, người này bỏ trốn và bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã toàn quốc.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Nam đang lẩn trốn tại Bắc Ninh nên tổ chức bắt giữ.

Cùng ngày, Nguyễn Hoài Nam được di lý về Nghệ An để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cơ quan liên quan bắt giữ, bàn giao 3 người có lệnh truy nã quốc tế cho phía Hàn Quốc. Hoạt động bàn giao diễn ra tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, Công an TP.HCM đã bắt và bàn giao Wang Teasan (sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc), người có lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) về hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông.

Lực lượng công an bàn giao Wang Teasan (áo đen, đứng giữa) cho phía Hàn Quốc. (Ảnh: CACC)Wang Teasan bị cáo buộc gọi điện cho nhiều người, nói đang nắm giữ clip nóng của họ và đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội, gửi cho người thân, bạn bè họ nếu không chuyển tiền. Thực tế Wang Teasan không có các clip này.

Công an TP.HCM cũng bàn giao 2 đối tượng khác có lệnh truy nã đỏ của Interpol cho phía Hàn Quốc, gồm: Han Joohee (sinh năm 1992) và Bang Giseong (sinh năm 1997).

Han Joohee bị cáo buộc đã lập, vận hành trang web gái gọi online. Thực ra, y không “chăn dắt chân dài” mà dùng chiêu thức lừa nhiều người đàn ông hám của lạ chuyển tiền để gặp các cô gái ảo trên mạng.

Còn Bang Giseong bị cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia thông qua chiêu thức gọi điện giả mạo cán bộ của các cơ quan tư pháp tại Hàn Quốc.

Đường dây của Bang Giseong thao túng tâm lý, ép nhiều nạn nhân chuyển tiền bằng cách đe dọa đang điều tra hình sự họ; đồng thời hướng dẫn, thúc ép họ mua tiền ảo chuyển vào ví điện tử do chúng chỉ định.