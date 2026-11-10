Bắt khẩn cấp nhân viên y tế trường học chém hiệu trưởng ở An Giang bị thương

(VTC News) -

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Phương (SN 1989, ngụ xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.‎ Phương là nhân viên y tế của trường THPT An Biên, xã An Biên, An Giang.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 7h45 ngày 5/11, Phương đến phòng làm việc của hiệu trưởng là ông Q.M.H. (SN 1968, ngụ xã An Biên) để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác.

Phạm Hoàng Phương nghe cảnh sát đọc lệnh bắt khẩn cấp. (Ảnh: Công an An Giang)

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Lúc này, Phương dùng dao dài khoảng 40 cm mang theo từ trước để tấn công ông H.

Thấy thuộc cấp hung hăng, hiệu trưởng bỏ chạy thì bị Phương chém vào tay, gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa Phạm Hoàng Phương về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ các vật chứng có liên quan.

Qua vụ việc, Công an xã An Biên khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiềm chế, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp bằng biện pháp phù hợp, đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Đồng thời, cơ quan công an đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận, lan truyền những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc xảy ra tại trường THPT AN Biên.

Các hành vi lợi dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, xuyên tạc vụ việc, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân cần theo dõi, cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống.