Bắt giữ 'con nghiện' nhiễm HIV sau hơn 1 tháng trốn truy nã

(VTC News) -

Ngày 10/11, Công an phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng cho biết vừa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời bắt giữ Nguyễn Bồi Linh (SN 1984, trú thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) - đối tượng bị truy nã về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Bồi Linh bị khống chế, bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Trước đó, Nguyễn Bồi Linh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã ngày 8/10/2026. Sau khi tiếp nhận kế hoạch, Công an phường Bàn Thạch khẩn trương xây dựng phương án, tập trung lực lượng tổ chức xác minh, truy bắt.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xác định Linh là đối tượng nghiện ma túy nặng, nhiễm HIV, thường xuyên mang theo dao, rựa và có biểu hiện manh động, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ.

Trước tính chất nguy hiểm của đối tượng, Công an phường Bàn Thạch chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án khống chế phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Qua rà soát, Công an phường Bàn Thạch đã kịp thời phát hiện, khống chế, bắt giữ Nguyễn Bồi Linh khi đối tượng xuất hiện trên địa bàn. Ngay sau đó, đơn vị hoàn tất các thủ tục và bàn giao đối tượng cho Trại tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.