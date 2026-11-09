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Xuất bản ngày 09/11/2026 08:30 PM
Xuất bản ngày 09/11/2026 08:30 PM

Phát hiện vật lạ nghi sọ người sau trường đại học, công an phong toả hiện trường

Tối 9/11, công an phong toả đoạn đường phía sau một trường đại học ở TP.HCM vì phát hiện vật lạ nghi là sọ người.

Từ chiều đến tối 9/11, Công an phường Linh Xuân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả để xác minh về vật lạ nằm ven đường Lương Văn Can.

Công an phong toả hiện trường. (Ảnh: L.A)

Công an phong toả hiện trường. (Ảnh: L.A)

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân đi thể dục đã phát hiện vật lạ nghi là sọ người nằm ven đường Lương Văn Can, đoạn gần giao lộ Hồ Xuân Hương, ngay phía sau một trường đại học.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã phong toả để điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có phần xương giống sọ người, một số mảnh xương, gần đó có một số vật dụng như đôi dép, áo khoác…

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/dang-phong-toa-phia-sau-truong-dai-hoc-khi-phat-hien-vat-la-nghi-so-nguoi-2573172.html

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