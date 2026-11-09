Nhân viên y tế trường học ở An Giang chém hiệu trưởng bị thương

(VTC News) -

Trường THPT An Biên (xã An Biên, An Giang) vừa có báo cáo đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này về vụ hiệu trưởng của trường bị nhân viên y tế chém gây thương tích, đang điều trị tại bệnh viện tỉnh.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra sáng 5/11, khi nhân viên y tế của trường là ông Phạm H.P. đến phòng ông Q.M.H - Hiệu trưởng để trao đổi về việc xin chuyển công tác. Khoảng 10 phút sau, ông P. trở lại phòng y tế rồi ra nhà xe lấy một con dao để sẵn trong cốp xe.

Khi quay lại phòng Hiệu trưởng, ông P. chốt cửa rồi dùng dao chặt vào bàn phím máy tính và ghế ngồi của ông H..

Trường THPT An Biên ở xã An Biên, tỉnh An Giang. (Ảnh: An Hoàng)

Thấy thuộc cấp hung hăng, hiệu trưởng bỏ chạy thì bị ông P. chém vào tay, gây thương tích. Khi ông H. chạy vào một phòng học gần đó, nam nhân viên y tế tiếp tục rượt chém hiệu trưởng và đuổi tất cả học sinh ra khỏi lớp.

Chứng kiến vụ việc, nhiều thầy cô đã khuyên ông P. bỏ dao và đi về phòng y tế. Ông H. được các thầy cô đưa đến Bệnh viện An Biên cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên điều trị.

Theo báo cáo, sức khỏe của hiệu trưởng nhà trường đang dần hồi phục. Ông P. đang bị cơ quan điều tra tạm giữ để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân ông P. chém Hiệu trưởng là do nhân viên y tế này cho rằng lãnh đạo chậm ký giấy chuyển công tác cho mình.