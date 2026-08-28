Bắt giam người thả diều gây ảnh hưởng nhiều chuyến bay ở Tân Sơn Nhất

(VTC News) -

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn (SN 1984) để điều tra về tội “Cản trở giao thông đường không”.

Theo Công an TP.HCM, Tấn bị bắt tạm giam sau vụ thả diều trong khu vực cấm bay, hạn chế bay liên quan hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố Thân Văn Tấn sau hành vi thả diều gắn đèn chớp trong khu vực cấm bay gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, lúc 19h40 ngày 13/8, Trung tâm Điều hành bay khu vực III, Sư đoàn Không quân 370 thông báo cho Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc phát hiện vật thể bay trên bầu trời khu vực hướng cầu Tham Lương, thuộc địa bàn các phường Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận và Bình Hưng Hòa.

Đây là khu vực cấm bay, hạn chế bay liên quan đến hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng không miền Nam thông báo Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp xác minh, truy tìm và xử lý vật thể bay.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không, cơ quan chức năng triển khai biện pháp tạm dừng tiếp thu tàu bay.

Đến 20h15 cùng ngày, sau khi xác định các vật thể bay là diều, đã được xử lý, thu hồi và không còn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, hoạt động khai thác tại sân bay mới được khôi phục bình thường.

Công an TP.HCM triển khai lực lượng truy xét, khoanh vùng khu vực nghi vấn. Khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực cầu, đường đang thi công thuộc Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, phường Bình Hưng Hòa, lực lượng chức năng phát hiện Thân Văn Tấn đang thả diều gắn đèn chớp.

Hai người khác có mặt cùng Tấn cũng được mời về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 15h ngày 13/8, Tấn mang theo 3 con diều gắn đèn chớp đến khu vực bãi đất trống thuộc dự án nhà ga Metro, phường Đông Hưng Thuận để thả.

Ban đầu, Tấn thả 2 con diều tại khu vực đầu cầu thuộc phường Đông Hưng Thuận. Khoảng 16h05, một con diều bị gãy khung và rơi xuống nên Tấn tiếp tục sử dụng con diều còn lại để thay thế.

Sau đó, Tấn di chuyển các con diều qua khu vực đầu cầu thuộc phường Bình Hưng Hòa và tiếp tục thả lên cao.

Qua xác định tọa độ, toàn bộ vị trí Tấn thực hiện hành vi thả diều đều nằm trong khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Tấn trực tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác hàng không, buộc cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp tạm dừng tiếp thu tàu bay để bảo đảm an toàn.

Kết quả xác minh bước đầu xác định vụ việc ảnh hưởng đến 16 chuyến bay đi, đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Tấn về tội “Cản trở giao thông đường không”, quy định tại khoản 2 Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM đồng thời cảnh báo người dân tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời; không điều khiển flycam, drone hoặc bất kỳ vật thể, phương tiện bay nào trong khu vực cấm bay, hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc tổ chức hoạt động vui chơi có sử dụng vật thể bay cần chủ động tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khẳng định mọi hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không sẽ bị kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân khi phát hiện trường hợp thả diều, điều khiển phương tiện bay hoặc vật thể bay bất thường tại khu vực gần sân bay, đường cất hạ cánh và các khu vực cấm bay, hạn chế bay cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để ngăn chặn từ sớm nguy cơ đe dọa an toàn hàng không.