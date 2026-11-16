(VTC News) -

Trong bối cảnh vi phạm bản quyền game ngày càng tinh vi, việc chỉ xử lý khi sự việc xảy ra khiến doanh nghiệp thường rơi vào thế bị động. Thực tế cho thấy, bảo vệ bản quyền cần được tính toán ngay từ giai đoạn ký hợp đồng, phát triển sản phẩm và chuẩn bị đưa game ra thị trường.

Theo đại diện Công ty VTC Intecom (Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC) - đơn vị có nhiều game nổi tiếng trên thị trường, kinh nghiệm thực tế cho thấy xử lý sau khi vi phạm xảy ra thường khiến doanh nghiệp chậm hơn đối tượng vi phạm một bước. Vì vậy, cần ưu tiên ba nhóm giải pháp: hoàn thiện hồ sơ bản quyền, bảo vệ kỹ thuật và chuẩn bị phương án vận hành.

Trước hết, trong hợp đồng, hồ sơ cấp phép phải thể hiện rõ phạm vi khai thác và quyền thay mặt chủ sở hữu xử lý vi phạm tại Việt Nam, kèm theo các văn bản ủy quyền, đăng ký quyền tác giả, nhãn hiệu và tên miền. Khi có đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp có thể nhanh chóng gửi đề nghị xử lý ngay khi phát hiện hành vi xâm phạm.

Song song với đó, cần kiểm soát chặt mã nguồn, dữ liệu máy chủ và tài khoản quản trị, bởi việc chiếm đoạt những thành phần này là nguồn gốc của nhiều bản game lậu. Doanh nghiệp cũng cần xây dựng kế hoạch giám sát ngay từ ngày đầu, công bố danh sách kênh chính thức để người chơi nhận diện và chuẩn bị sẵn các mẫu thông báo gửi nền tảng khi phát hiện vi phạm.

VTC Game (VTC Intecom) chủ động truyền thông để người chơi nhận diện đúng phiên bản chính thức Tiểu Cốt Xưng Vương VTC.

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bảo vệ từng thành phần của game

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả phát sinh khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không bắt buộc phải đăng ký. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn nên thực hiện đăng ký quyền tác giả để thuận lợi hơn khi xảy ra tranh chấp.

Chủ thể đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian trong quá trình xử lý vi phạm.

Đối với một sản phẩm game, doanh nghiệp cần nhận diện và xác lập quyền đối với từng đối tượng, từ mã nguồn, phần mềm máy khách, máy chủ đến thiết kế nhân vật, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, cốt truyện và kịch bản. Tên game, logo cần được đăng ký nhãn hiệu, đồng thời chú trọng bảo vệ tên miền.

Một ví dụ là tên game, logo như Be A Pro: Football, Tiểu Cốt Xưng Vương VTC là đối tượng cần được bảo hộ nhãn hiệu.

Điểm cần lưu ý là pháp luật về quyền tác giả bảo hộ hình thức thể hiện, không bảo hộ ý tưởng, quy trình hay phương pháp hoạt động. Các sản phẩm tương tự thường lợi dụng đặc điểm này để sao chép và chỉ thay đổi một phần hình thức. Do đó, hồ sơ gốc càng chi tiết, doanh nghiệp càng có cơ sở chứng minh những nội dung bị sao chép.

Với game nhập khẩu, quyền sở hữu thuộc đối tác nước ngoài. Vì vậy, hợp đồng cấp phép cần quy định rõ quyền của nhà phát hành tại Việt Nam trong việc thay mặt chủ sở hữu thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ứng dụng công nghệ để phát hiện vi phạm từ sớm

Bên cạnh hành lang pháp lý, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện hành vi xâm phạm bản quyền trên diện rộng. Theo đại diện VTC Intecom, doanh nghiệp có thể triển khai ba lớp giải pháp.

Lớp thứ nhất là giám sát. Các công cụ quét tự động có thể tìm kiếm theo tên game, tên nhân vật và những biến thể tên gọi trên công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, kho ứng dụng và dữ liệu đăng ký tên miền. Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ nhận diện hình ảnh, âm thanh, giao diện bị sao chép, đồng thời lọc bớt kết quả trùng lặp để đội ngũ tập trung vào những vụ việc nghiêm trọng.

Lớp thứ hai là bảo vệ sản phẩm bằng các giải pháp như mã hóa, làm rối mã nguồn, kiểm tra tính toàn vẹn của bản cài đặt, chống gian lận phía máy chủ và gắn thủy vân số (watermark) vào từng bản dựng nội bộ. Qua đó, doanh nghiệp có thể truy vết khi sản phẩm bị rò rỉ.

Lớp thứ ba là phân tích dữ liệu. Những dấu hiệu như người chơi rời đi bất thường, giao dịch vật phẩm lạ hay quảng cáo trỏ về website không chính thức đều có thể cảnh báo sớm sự xuất hiện của máy chủ game lậu.

Thực tế, nhiều quốc gia đang kết hợp công cụ lắng nghe mạng xã hội (social listening) để phát hiện vi phạm và công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) để kiểm soát việc sao chép, sử dụng trái phép nội dung số.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ giúp rút ngắn thời gian phát hiện, không thể thay thế các biện pháp pháp lý. Để xử lý vi phạm hiệu quả, doanh nghiệp vẫn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh quyền và có sự vào cuộc của cơ quan có thẩm quyền.