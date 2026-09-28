Bão Surigae áp sát Nhật Bản, hàng chục nghìn người sơ tán

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tính đến 11h trưa 28/9 (giờ địa phương), cơn bão số 26 - có tên quốc tế là Surigae, đang di chuyển về hướng Đông Bắc với tốc độ 15 km/giờ trên vùng biển cách đảo Minami Daito của Nhật Bản khoảng 120km về phía Bắc. Áp suất trung tâm cơn bão là 945 hectopascal, tốc độ gió tối đa gần tâm bão là 50 m/giây và tốc độ gió tức thời tối đa là 70 m/giây.

Mưa lớn do bão Dujuan gây ra đã làm vỡ đê tại Inbanuma, một hồ lớn ở tỉnh Chiba, Nhật Bản. (Ảnh: Jiji Press)

Tại khu vực quần đảo Daito thuộc tỉnh Okinawa, gió giật dữ dội đã xảy ra, với tốc độ gió tức thời tối đa đạt 31,9 m/giây tại sân bay Kitadaito trong ba giờ tính đến 11h trưa nay. Dự báo trong ngày 28/9, biển động dữ dội với sóng cao tới 7m có thể xảy ra ở tỉnh Okinawa và 4m ở vùng Amami thuộc tỉnh Kagoshima.

Trong khi đó, do một hệ thống áp thấp di chuyển qua Biển Nhật Bản và luồng không khí ấm, ẩm hướng về phía khối khí mưa đang chững lại gần bờ biển phía Nam Honshu, điều kiện khí quyển đang trở nên cực kỳ bất ổn trên một khu vực rộng lớn từ miền Bắc đến miền Tây Nhật Bản.

Nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa rất lớn. Trong vòng một giờ tính đến trước 11 giờ trưa nay, lượng mưa ghi nhận tại thành phố Makinohara, tỉnh Shizuoka là 36mm, trong khi ở thị trấn Kihoku thuộc tỉnh Ehime là 33,5mm…

Tại các khu vực phía Bắc Kyushu, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khiến mặt đất trở nên không ổn định, có thể dẫn đến những nguy cơ như sạt lở đất, lũ lụt, ngập úng...

Vào lúc 11 giờ 30 trưa 28/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành “Cảnh báo nguy cơ sạt lở cấp 4” theo thang cảnh báo 5 cấp, đối với nhiều khu vực. Thành phố Koshi thuộc tỉnh Kumamoto cũng đã ban hành lệnh sơ tán đối với toàn bộ 26.826 hộ gia đình và 64.860 người dân trong thành phố do nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra.

Tính đến nay đã có 13 người thiệt mạng, 3 người mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 25 mang tên Dujuan. Cơn bão này khiến 1.697 tòa nhà bị hư hại. Tình trạng ngập lụt vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực quanh hồ Inbanuma ở tỉnh Chiba - nơi xảy ra vỡ đê do bão Dujuan.

Tính đến 11 giờ 30 phút trưa nay, khoảng 4.000 hộ gia đình tại Chiba vẫn bị mất điện. Các dịch vụ tàu điện vẫn tạm ngừng hoạt động ở một số khu vực thuộc tỉnh này.

Ngọc Huân (Nguồn: VOV-Tokyo)