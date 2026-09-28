Thái Lan chìm trong lũ: 1,7 triệu người bị ảnh hưởng, 8 người thiệt mạng

(VTC News) -

Mưa lớn gây ngập ở Thái Lan. (Video: AP)

Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM), trong số các nạn nhân có 5 người ở tỉnh Sa Kaeo, 2 người ở tỉnh Chanthaburi và một người ở tỉnh Saraburi.

Không tính Bangkok, chính quyền ghi nhận hơn 500.000 hộ gia đình và 1,7 triệu người trên khắp 27 tỉnh thành của quốc gia Đông Nam Á này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ngoài ra, có thêm 52.000 hộ gia đình khác ở Bangkok bị ảnh hưởng, nơi tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn thành phố sau gần 48 giờ mưa lớn khiến nhiều kênh rạch dâng cao và đường sá ngập lụt.

Người dân lội qua khu vực bị ngập lụt ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Người dân mang vác đồ tạp hóa di chuyển qua khu vực bị ngập lụt. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, chưa có trường hợp tử vong nào được chính thức ghi nhận tại Bangkok và Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết mực nước tại khu vực này đã ổn định.

Tuy nhiên, phóng viên của AFP vẫn chứng kiến ​​mưa lớn và lũ lụt ở ít nhất ở một khu phố phía Đông khi người dân phải lội qua mực nước ngập đến đùi. Nhiều trường học phải đóng cửa và nhân viên văn phòng được khuyến khích làm việc tại nhà.

“Một số khu vực ở Bangkok vẫn đang phải đối mặt với mực nước dâng cao”, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises thông tin. Nhưng ở một số nơi, mực nước đã rút xuống mức người dân có thể đi lại được.

Người đàn ông lội qua vùng nước lũ sau trận mưa lớn ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AP)

Người dân di chuyển qua vùng nước dâng cao tại một khu chợ. (Ảnh: Reuters)

Thái Lan vốn quen với thời tiết mưa nhiều và tháng 9 thường là thời gian cao điểm của mùa mưa. Tuy nhiên, một số người dân ở Bangkok cho biết, tình hình năm nay nghiêm trọng hơn những năm trước.

Số liệu từ Cục Thoát nước và Xử lý nước thải Bangkok cũng cho thấy lượng mưa trong tháng 9 năm nay cao hơn bình thường. Thủ đô ghi nhận lượng mưa 487mm từ ngày 1 - 25/9, so với mức trung bình gần 269mm trong cùng kỳ từ 1991 - 2020.

Những đợt mưa lớn trên diện rộng ở quốc gia Đông Nam Á vào năm 2011 từng khiến hơn 500 người thiệt mạng và làm hư hại hàng triệu ngôi nhà.