Người dân Thái Lan kể cảnh nước ngập nhà, nhiều ngày phải ngủ trên bàn

(VTC News) -

Mưa lớn gây ngập ở Thái Lan. (Nguồn: Reuters)

Hàng nghìn người dân Bangkok thức dậy tại các điểm sơ tán vào sáng 27/9, sau khi nhiều ngày mưa lớn tại thủ đô Thái Lan gây ngập nhà cửa và đường sá. Một số người bắt đầu dọn dẹp, hong khô nhà cửa và những đồ đạc bị ngâm trong nước.

Theo Cơ quan hành chính đô thị Bangkok (BMA), gần 4.900 người được sơ tán đến các điểm trú ẩn, trong khi khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tình hình nghiêm trọng đến mức chính quyền công bố tình trạng thảm họa do lũ lụt trên toàn thủ đô.

Cơ quan khí tượng cho biết một số khu vực ở Bangkok hứng hơn 330 mm mưa trong khoảng thời gian từ 24-27/9.

Mưa lớn ở Thái Lan gây ngập lụt.

Thái Lan vốn quen với thời tiết mưa nhiều và tháng 9 thường là thời điểm cao điểm của mùa mưa, nhưng một số người dân Bangkok cho biết tình hình năm nay nghiêm trọng hơn những năm trước.

“Nhà chúng tôi ngập trong khoảng 30 giờ. Lần này, mực nước còn cao hơn trận lũ năm 2011”, Kosin Nilset, 40 tuổi, nhân viên văn phòng sống dọc kênh Premprachakorn ở vùng ngoại ô thủ đô, cho biết.

Các đợt mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Đông Nam Á này vào năm 2011 khiến hơn 500 người thiệt mạng và làm hư hại hàng triệu ngôi nhà. Kosin và gia đình kê cao đồ đạc ngay khi nhận thấy mực nước dâng cao hơn bức tường chắn của con kênh. Tuy nhiên, tầng trệt của ngôi nhà vẫn bị nước làm ướt sũng.

“Ít nhất thì nước máy và điện vẫn hoạt động”, Kosin nói trong lúc dùng chổi quét nước ra ngoài.

Mưa lớn ở Thái Lan gây ngập lụt.

Các phóng viên AFP chứng kiến người đi bộ mặc áo mưa bằng nhựa, khó nhọc lội qua dòng nước lũ đục ngầu ở phía đông Bangkok. Tại một số khu vực trong bãi đỗ xe của một cửa hàng tạp hóa, nước dâng đến đầu gối. Người dân phải đặt đồ đạc của mình vào những chiếc thùng nhựa rồi vừa lội nước vừa kéo theo.

BMA cho biết mực nước tại hệ thống kênh rạch của Bangkok vẫn ở mức cao vào sáng 27/9, trong khi chính quyền đang nỗ lực đẩy nhanh việc tiêu thoát nước.

Cơ quan này cho biết Bangkok và các tỉnh lân cận được dự báo tiếp tục có mưa trong suốt ngày 27/9, nhưng lượng mưa sẽ bắt đầu giảm từ 28/9.

Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất của những hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ gia tăng khi Trái đất tiếp tục nóng lên do lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch.

Toàn bộ 50 quận của Bangkok được công bố là khu vực thảm họa do lũ lụt.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết một số tuyến đường vẫn còn ngập và cảnh báo người dân thủ đô nên tránh đi lại nếu không thực sự cần thiết. Tối 26/9, ông Chadchart đến thăm một điểm sơ tán tạm thời được thiết lập tại trường học ở khu vực Kheha Romklao. Ông cho biết khoảng 1.000 người được sơ tán đến đây.

Một số người nằm nghỉ trên giường xếp và ghế băng cùng với những chú chó của họ dọc các hành lang. Những người khác nằm đắp chăn trên sàn các phòng học, nơi bàn ghế đã được đẩy sang hai bên để dành chỗ cho người sơ tán. Hàng trăm trường học trong thành phố sẽ đóng cửa vào 28/9.

Một số cửa hàng tiện lợi hết hàng trên các kệ trong dịp cuối tuần khi người dân đổ xô mua các nhu yếu phẩm. Văn phòng Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân không hoảng loạn mua hàng tích trữ, đồng thời cảnh báo hành vi lợi dụng tình hình để tăng giá hàng hóa là hành vi phạm pháp.

Mưa ngập ở Thái Lan.

Thidarat Silsuwan, 56 tuổi, sống một mình trong căn nhà bị ngập một phần dọc kênh Premprachakorn. “Hai ngày nay tôi phải ngủ trên bàn”, bà nói. Bà không muốn đến điểm sơ tán vì còn phải ở nhà để dọn dẹp và cố gắng cứu đồ đạc. “Tôi đã cố kê mọi thứ lên cao, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc với những thiết bị điện lớn như tủ lạnh và máy giặt. Tôi nghĩ chắc chúng đã hỏng rồi”.