Bão số 5 Saudel hình thành trên Biển Đông

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng sớm nay (1/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2026, có tên quốc tế là Saudel.

Lúc 4h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Saudel. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, tiếp di chuyển nhanh hơn theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng 4h ngày 3/9, vị trí tâm bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, di tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 4h ngày 4/9, bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5km và suy yếu dần.

Tác động của bão số 5 Saudel, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định tình hình mưa trên đất liền nước ta trong ngày hôm nay 1/9, cơ quan khí tượng cho hay, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đêm nay mưa giảm dần.

Chiều và tối cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.