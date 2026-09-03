Bão số 5 Saudel giật cấp 11 đi ra ngoài Biển Đông

(VTC News) -

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Saudel trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Saudel. (Nguồn: NCHMF)

Đến 4h ngày 5/9, vị trí tâm bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Nhận định thời tiết trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, ngày và đêm 3/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cùng ngày, khu vực Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm trong không khí dao động 45-50%.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm trong không khí phổ biến 50-55%.

Từ 4/9, nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.