Báo Điện tử VTC News và Liên đoàn bóng đá Việt Nam chung tay làm từ thiện

(VTC News) -

Ngày 27/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gửi tặng Báo Điện tử VTC News chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam có chữ ký của các cầu thủ vô địch ASEAN Cup 2026.

Báo Điện tử VTC News đã tặng chiếc áo này cho nhà hảo tâm đã ủng hộ nhiều nhất cho các hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ chương trình từ thiện Lá lành đùm lá rách trong tuần từ 28/8-3/9/2026.

Áo đấu có chữ ký của các cầu thủ ĐTVN vừa vô địch ASEAN Cup 2026.

Cụ thể, trong tuần 28/8-3/9/2026, một nhà hảo tâm đã ủng hộ 32 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Hoàng Quý (SN 1995, xóm Na Mọn, xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên), nơi ba bố con cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh và phải điều trị, truyền máu suốt đời.

Khoản tiền đến với gia đình đúng lúc những chuyến đi bệnh viện vẫn liên tục diễn ra, giúp anh Quý và vợ có thêm kinh phí trang trải chi phí điều trị, đi lại và chăm sóc ba bố con.

Biết tin được VFF và các nhà hảo tâm hỗ trợ, anh Quý không giấu được sự xúc động. Người đàn ông nhiều năm chống chọi với bệnh tật nói đây là sự động viên rất lớn đối với gia đình anh trong lúc khó khăn.

“Gia đình tôi thực sự rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các nhà hảo tâm và chương trình ‘Lá lành đùm lá rách’ của Báo Điện tử VTC News. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Số tiền này với gia đình tôi rất quý giá, giúp vợ chồng tôi có thêm điều kiện đưa các con đi truyền máu, điều trị đúng lịch”, anh Quý chia sẻ.

Anh cho biết điều mong mỏi nhất lúc này không phải có một cuộc sống dư dả mà chỉ cần các con được điều trị đầy đủ, không phải bỏ lỡ những lần truyền máu vì thiếu tiền.

“Bản thân tôi mắc bệnh từ nhỏ nên hiểu những khó khăn mà các con đang phải trải qua. Tôi chỉ mong các cháu được điều trị tốt, lớn lên khỏe mạnh hơn bố. Sự giúp đỡ này giúp tôi có thêm hy vọng và động lực để tiếp tục cố gắng”, anh Quý nói.

Anh Nguyễn Hoàng Quý mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) từ nhỏ. Đây cũng là căn bệnh đã khiến ông nội, bố và một số người thân trong gia đình anh lần lượt qua đời.

Nỗi đau càng lớn khi hai con của anh, bé Nguyễn Hoàng Phong (SN 2019) và Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 2022), đều mắc căn bệnh giống bố. Ba bố con phải thường xuyên đến bệnh viện truyền máu, tái khám và điều trị, khiến anh Quý gần như mất khả năng lao động.

Anh Quý cùng các con xem lại lịch truyền máu trong tháng. (Ảnh: Như Loan)

Gia đình chỉ có khoảng hai sào ruộng, thu nhập chính phụ thuộc vào người vợ là chị Nông Thị Hường (SN 1998). Chị phải làm thuê đủ việc, từ hái chè, làm cỏ đến bốc vác, nhưng thu nhập bấp bênh. Có những tháng, gần 20 ngày chị phải đưa chồng và hai con đi viện, không thể đi làm, trong khi chi phí đi lại và điều trị vẫn liên tục phát sinh. Gia đình anh Quý thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Sự chung tay từ cộng đồng sẽ giúp ba bố con có thêm kinh phí duy trì việc điều trị, đặc biệt là không phải bỏ lỡ những đợt truyền máu định kỳ.