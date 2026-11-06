Báo Bồ Đào Nha: Ronaldo không đá trận chia tay nếu còn HLV Jorge Jesus

(VTC News) -

Theo tờ Observador (Bồ Đào Nha), Cristiano Ronaldo từ chối đề nghị tham dự trận đấu chia tay đội tuyển quốc gia, bất chấp việc Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bày tỏ mong muốn tổ chức sự kiện tri ân siêu sao sinh năm 1985. Ronaldo không muốn thi đấu thêm trận nào cho đội tuyển quốc gia và đã thông báo quyết định chia tay với Chủ tịch FPF Pedro Proença.

Ronaldo vướng mâu thuẫn nặng nề với Jorge Jesus.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn chưa được giải quyết giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Nhà báo Mariana Fernandes tiết lộ rằng Ronaldo không muốn trở lại đội tuyển khi ban huấn luyện hiện tại vẫn còn làm việc.

Cristiano Ronaldo không hài lòng khi HLV Jorge Jesus chưa phản hồi bức thư dài mà anh công bố trước đó. Trong thư, Ronaldo đề cập đến việc nhà cầm quân này không giữ lời hứa với mình. Ngôi sao 41 tuổi cũng cho rằng anh chưa nhận được lời xin lỗi công khai từ HLV Jesus.

Một kế hoạch tổ chức cuộc trao đổi giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus, với sự trung gian của Chủ tịch Pedro Proença, từng được đưa ra. Tuy nhiên, cuộc trao đổi không diễn ra do Ronaldo không có ý định nói chuyện với nhà cầm quân này.

Trong khi đó, HLV Jorge Jesus thực tế đã lên kế hoạch triệu tập Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trong tháng 11/2026, thời điểm anh hết án treo giò vì tự ý rời đội tuyển quốc gia. Dù Ronaldo không muốn trở lại, HLV Jesus vẫn kiên quyết đưa anh vào danh sách tập trung.

Ban đầu, Ronaldo tính toán rằng anh không thể ra sân trong tháng 11 và thời điểm sớm nhất để trở lại đội tuyển là tháng 3/2027. Tuy nhiên, Hội đồng Kỷ luật của FPF chỉ áp dụng án cấm thi đấu một tháng, tính từ ngày Ronaldo rời đội tuyển. Điều này đồng nghĩa tiền đạo 41 tuổi đã đủ điều kiện thi đấu ngay trong đợt tập trung tháng 11.

Ronaldo đứng trước hai lựa chọn: trở lại đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus hoặc chủ động rút lui. Cuối cùng, anh chọn phương án thứ hai.