Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 1 mới nhất

V.LeagueChủ Nhật, 17/08/2025 18:05:40 +07:00Google News
Đầy đủ bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất (vòng 1), cập nhật đầy đủ kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

V.League 2025-2026 mở màn bằng trận hòa 1-1 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thể Công Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy tối 15/8. Một đội bóng khác của ngành công an là Công an TP.HCM đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 2-1 tại sân nhà Thống Nhất.

CLB Công an Hà Nội hòa Thể Công Viettel ở trận đầu tiên của mùa giải.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 1)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1CA TP.HCM12/13
2Nam Định12/11
3CAHN11/11
4Thể Công Viettel11/11
5Becamex TP.HCM10/01
6Thanh Hóa00/00
7HAGL00/00
8Đà Nẵng00/00
9Hà Tĩnh00/00
10Ninh Bình00/00
11PVF-CAND00/00
12SLNA00/00
13Hà Nội11/20
14Hải Phòng11/20

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1 V.League

NgàyGiờTrận đấu
15/819h15CAHN 1-1 Thể Công Viettel
16/818hNam Định 2-1 Hải Phòng
19h15CA TP.HCM 2-1 Hà Nội
17/817hHAGL vs Becamex TP.HCM
18hHà Tĩnh vs Ninh Bình
18hThanh Hóa vs Đà Nẵng
18hPVF CAND vs SLNA

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

