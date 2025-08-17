Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 1 mới nhất

(VTC News) -

V.League 2025-2026 mở màn bằng trận hòa 1-1 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thể Công Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy tối 15/8. Một đội bóng khác của ngành công an là Công an TP.HCM đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 2-1 tại sân nhà Thống Nhất.

CLB Công an Hà Nội hòa Thể Công Viettel ở trận đầu tiên của mùa giải.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 1)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 CA TP.HCM 1 2/1 3 2 Nam Định 1 2/1 1 3 CAHN 1 1/1 1 4 Thể Công Viettel 1 1/1 1 5 Becamex TP.HCM 1 0/0 1 6 Thanh Hóa 0 0/0 0 7 HAGL 0 0/0 0 8 Đà Nẵng 0 0/0 0 9 Hà Tĩnh 0 0/0 0 10 Ninh Bình 0 0/0 0 11 PVF-CAND 0 0/0 0 12 SLNA 0 0/0 0 13 Hà Nội 1 1/2 0 14 Hải Phòng 1 1/2 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 15/8 19h15 CAHN 1-1 Thể Công Viettel 16/8 18h Nam Định 2-1 Hải Phòng 19h15 CA TP.HCM 2-1 Hà Nội 17/8 17h HAGL vs Becamex TP.HCM 18h Hà Tĩnh vs Ninh Bình 18h Thanh Hóa vs Đà Nẵng 18h PVF CAND vs SLNA

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.