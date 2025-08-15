Phung phí cơ hội, Công an Hà Nội rơi chiến thắng trước Thể Công Viettel

(VTC News) -

Trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội tiếp đón Thể Công Viettel ở trận khai màn của V.League 2025/26. Sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking nhanh chóng chiến lĩnh thế trận trên sân. CLB Công an Hà Nội thi đấu lấn lướt nhưng bất ngờ nhận bàn thua ngay từ những phút đầu tiên.

Phút thứ 3, từ quả tạt bóng không mấy nguy hiểm của đồng đội, Lucao bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Thể Công Viettel. Đây là tình huống Bùi Hoàng Việt Anh mắc lỗi vị trí và phá bóng không tốt.

Alan ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, CLB Công an Hà Nội tràn đội hình sang phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép mà đội bóng này tạo ra lớn đến mức CLB Thể Công Viettel hầu như không thể lên bóng tấn công. Văn Tú và Xuân Tiến gặp nhiều khó khăn và "mất tích" trước Thành Long, Artur hay Vitao.

Phút 22, sau nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, CLB Công an Hà Nội có được bàn gỡ. Trong tình huống lên tham gia tấn công, Đình Trọng chuyền bóng rất hay để Alan dứt điểm một chạm ghi bàn cho đội bóng ngành Công an.

Thực tế, CLB Công an Hà Nội còn tạo ra vài cơ hội nguy hiểm trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, các chân sút áo đỏ liên tục bỏ lỡ. Alan và Artur chơi rất hay nhưng thiếu đi sự chính xác ở các pha dứt điểm quyết định.

Sang hiệp 2, tình thế không có nhiều thay đổi. CLB Công an Hà Nội kiểm soát bóng nhiều nhưng chưa tạo ra nhiều cơ hội. Hai đội chấp nhận tỉ số hòa 1-1 trong ngày khai màn V.League.

Kết quả: CLB Công an Hà Nội 1-1 Thể Công Viettel

Ghi bàn:

CLB Công an Hà Nội: Alan (22')

Thể Công Viettel: Lucao (3')

Đội hình ra sân:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Thành Long, Việt Anh, Đình Trọng, Quang Vinh, Vitao, Adou Minh, Quang Hải, Phan Văn Đức, Leo Artur, Alan

Thể Công Viettel: Văn Phong, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Tiến Anh, Văn Khang, Viết Tú, Xuân Tiến, Văn Tú, Wesley Nata, Pedro Henrique, Lucas Vinicius