V.League vẫn còn bom tấn chuyển nhượng triệu USD

(VTC News) -

Tính đến chiều 15/8, phần đông các đội bóng đã "chốt sổ" nội binh và ngoại binh để chuẩn bị cho V.League 2025/26. Nhưng một số câu lạc bộ khác vẫn còn khả năng chiêu mộ và đăng kí thêm ngoại binh, đặc biệt là Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định.

CLB Nam Định không giấu đi tham vọng vươn ra biển lớn tại AFC Champions League Two và AFF Club Championship. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đối đầu Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong Trung Quốc) ở bảng F.

CLB Nam Định tiếp tục chi tiền cho ngoại binh.

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, CLB Nam Định sẽ bổ sung tiếp một ngoại binh khác có giá trên 1 triệu USD. Đội bóng thành Nam vẫn cảm thấy...chưa yên tâm với dàn ngoại binh hiện có, nhất là khi Nguyễn Văn Toàn vừa phẫu thuật chấn thương và nghỉ hết mùa giải. Ngôi sao mà đội chủ sân Thiên Trường nhắm tới là một tiền vệ.

Cách đây ít ngày, CLB Nam Định đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Caique Santos từ Criciuma FC. Đội bóng thành Nam phải bỏ ra một số tiền để thuyết phục đối tác đang chơi tại Serie B Brazil đồng ý "nhả người".

Họ mong muốn bổ sung một thủ môn chất lượng cho các đấu trường quốc tế như AFC Champions League Two hay AFF Club Championship. Đội bóng thành Nam phải dự hai giải đấu với nhiều đối thủ mạnh nhưng vẫn mong muốn làm nên kỳ tích.

Trong khi đó, một đội bóng khác tại phía Bắc đang liên hệ với 2 cầu thủ từng thi đấu tại La Liga (Tây Ban Nha). Dù vậy, câu lạc bộ này khẳng định rằng tất cả chỉ ở vòng đàm phán và kết quả 2 vòng đấu đầu tiên tại V.League sẽ quyết định đến đường lối chuyển nhượng.

V.League 2025/26 trở thành mùa giải chứng kiến hàng loạt thương vụ đắt giá. Matheus Felipe - tân binh của TP.HCM có giá 1 triệu euro. Willian đến Hà Nội cũng với định giá 900 nghìn euro như Njabulo Blom (Nam Định). Thêm một vài vụ chuyển nhượng nữa sẽ càng tiếp thêm cảm hứng cho người hâm mộ đến sân theo dõi mùa giải mới.