Thương vụ cựu cầu thủ Barcelona đến V.League đổ bể vào giờ chót

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Gabriel Novaes - cựu tiền đạo của Barcelona B sẽ không đến V.League như dự kiến. Hiện nay, Novaes được định giá 1 triệu euro (tương đương 29 tỷ đồng). Anh đang thi đấu ở Serie B cho Amazonas theo dạng cho mượn từ RB Bragantino.

Rất bất ngờ khi đội bóng tích cực nhất trong việc đàm phán chiêu mộ Gabriel Novaes lại là Đông Á Thanh Hóa. Câu lạc bộ này ngỏ lời và đạt thỏa thuận vào tháng 7. Tuy nhiên, Novaes vẫn còn hợp đồng với đội chủ quản khiến quá trình chuyển nhượng kéo dài hơn dự kiến. CLB Đông Á Thanh Hóa quyết định đặt niềm tin vào Lucas Ribamar - người ghi 12 bàn thắng và có 7 đường chuyền cho đồng đội lập công mùa trước.

Gabriel Novaes không đến V.League.

Trong quá khứ, Gabriel Novaes từng chuyển đến Barcelona theo dạng cho mượn từ Sao Palolo. Tuy nhiên, anh mới chơi cho đội B ở giải hạng dưới của Tây Ban Nha rồi chuyển đến Cordoba trước khi về quê nhà Brazil.

Dù vậy, trong số đồng đội của Gabriel Novaes có rất nhiều người thành công và cống hiến cho đội 1 Barcelona ở La Liga.

Ở khung gỗ, Inaki Pena (giá 8 triệu euro) hay Arnau Tenas (giá 3 triệu euro) đều có sự nghiệp đáng nhớ. Ở hàng phòng ngự, Ronald Araujo hay Marc Cucurella đều bừng sáng ở đấu trường châu Âu trong màu áo Barcelona và Chelsea.

Ở hàng tiền vệ, Riqui Puig hay Carles Alena, Ansu Fati đều thành danh và có dấu ấn nhất định. Nhưng Gabriel Novaes và hầu hết các tiền đạo trên hàng công đều không chứng minh được năng lực của mình ở giải đấu hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, khi trở về Brazil, Novaes vẫn được đánh giá cao cùng mức phí chuyển nhượng lớn. Anh ra sân tại Serie A và ghi được 16 bàn thắng trong nhiều mùa giải vừa qua.

CLB Thanh Hóa có lẽ không cần nuối tiếc nhiều vì thương vụ đổ bể này. Lucas Ribamar vẫn là lựa chọn an toàn và khẳng định được trình độ chuyên môn cao của mình tại V.League. Ở vòng đấu đầu tiên, CLB Thanh Hóa tiếp đón SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà.