Danh tính cầu thủ giá 26 tỷ đồng thay thế Văn Toàn

Ngay sau khi Báo Điện tử VTC News tiết lộ thông tin câu lạc bộ Nam Định ký hợp đồng với ngoại binh giá 1 triệu USD, danh tính cầu thủ này được công bố. Đội đương kim vô địch V.League thông báo chào mừng tiền đạo Percy Tau gia nhập đội bóng. Cầu thủ người Nam Phi được trang dữ liệu chuyển nhượng Transfermarkt định giá tới 1 triệu USD (tương đương hơn 26 tỷ đồng).

Percy Tau sinh năm 1994, được giới thiệu là "sở trường đá tiền đạo cánh, sở hữu những pha đi bóng lắt léo ma thuật”. Chi tiết đáng chú ý là Percy Tau từng thi đấu cho những câu lạc bộ nổi tiếng của châu Âu là Brighton & Howe Albion, Club Brugge và Anderlecht.

Percy Tau được định giá 1 triệu USD.

Percy Tau hiện là tuyển thủ quốc gia Nam Phi, ghi 16 bàn thắng sau 2 trận đấu. Tiền đạo 31 tuổi trở thành cầu thủ duy nhất đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia thuộc top 100 trên bảng xếp hạng FIFA chơi bóng tại V.League.

Câu lạc bộ Nam Định mới đăng ký 6 ngoại binh trong danh sách tham dự mùa giải 2025-2026. Do thi đấu ở cả đấu trường châu Á và Đông Nam Á, đội bóng thành Nam được phép đăng ký 7 ngoại binh (nhưng chỉ được sử dụng tối đa 4 cầu thủ, trong đó không quá 3 người thi đấu trên sân cùng thời điểm).

Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có thể đăng ký thêm một ngoại binh nữa trước vòng 3. Nhà cầm quân này có nhiều phương án để cân nhắc khi CLB Nam Định hiện có tới 9 cầu thủ ngoại.

Percy Tau được coi là phương án thay thế cho Nguyễn Văn Toàn, do anh cũng chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Văn Toàn vừa phẫu thuật điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm đầu gối và phải nghỉ thi đấu khoảng nửa năm.