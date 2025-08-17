Kết quả V.League vòng 1: HAGL thảm bại, SLNA thua đội mới lên hạng

(VTC News) -

Hoàng Anh Gia Lai là đội thua đậm nhất vòng 1 V.League 2025-2026. Chiều 17/8, trên sân nhà Pleiku, đội bóng phố núi thất bại với tỷ số 0-3 trước Becamex TP.HCM. Võ Minh Trọng, Nguyễn Văn Anh và Origbaajo Ismaila lần lượt lập công giúp đội khách giành 3 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng.

Hoàng Anh Gia Lai tạm đứng cuối bảng sau vòng 1. (Ảnh: VPF)

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Ninh Bình có tỷ số hòa 1-1 đến phút 89. Dụng Quang Nho ghi bàn đưa đội bóng vùng cố đô vượt lên. Trong thời gian bù giờ, Phạm Gia Hưng ấn định chiến thắng 3-1 cho đội đương kim vô địch giải Hạng Nhất.

Ở trận đấu này, cầu thủ Việt kiều được định giá 12 tỷ đồng là Chung Nguyen Do không đá chính. Anh vào sân trong hiệp 2 và không đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng. Dù vậy, tiền vệ này tạo ra dấu ấn rõ rệt trong các pha phối hợp của Ninh Bình.

Tân binh còn lại của V.League là PVF CAND cũng giành chiến thắng trong lần đầu tiên ra sân tại giải đấu. Đội bóng ngành công an đánh bại SLNA nhờ 2 bàn thắng của các ngoại binh Amarildo và Joseph Mpande - những cầu thủ mới gia nhập cách đây chưa đầy một tuần.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) thua đội mới lên hạng. (Ảnh: VPF)

Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi bởi Michael Olaha. Đây là trận đấu SLNA bị mất người trong khoảng 20 phút cuối khi Justin Garcia nhận thẻ đỏ.

Trận hòa duy nhất trong loạt đấu tối 17/8 là màn so tài giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng. David Henen mở tỷ số cho đội khách ở phút 62. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ giúp câu lạc bộ Thanh Hóa gỡ hòa 1-1.

Kết quả V.League ngày 17/8

HAGL 0-3 Becamex TP.HCM

Thanh Hóa 1-1 Đà Nẵng

PVF CAND 2-1 SLNA

Hà Tĩnh 1-3 Ninh Bình.