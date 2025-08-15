Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel, vòng 1 V.League 2025-2026

CAHN vs Thể Công Viettel (19h15 ngày 15/8)

V.League 2025-2026 mở màn bằng trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thể Công Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây cũng là 2 đội bóng cạnh tranh quyết liệt cho tấm huy chương đồng ở mùa trước đến vòng cuối cùng, chỉ chênh nhau một điểm.

CLB Công an Hà Nội khởi động cho mùa giải bằng danh hiệu Siêu cúp Quốc gia. Nguyễn Quang Hải và đồng đội đánh bại đương kim vô địch V.League - Nam Định - với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách bằng lối chơi đầy tính thực dụng.

CLB Công an Hà Nội vừa giành Siêu cúp Quốc gia.

Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking cho thấy họ đang tiếp nối sự tiến bộ từ giai đoạn cuối mùa giải trước. Sau nửa đầu mùa giải chật vật, dường như nhà cầm quân người Brazil và các học trò đã đạt đến sự ăn ý cần thiết để vận hành lối chơi trơn tru.

CLB Công an Hà Nội không có nhiều thay đổi về lực lượng. Bộ đôi tiền đạo ngoại Alan Sebastiao và Leo Artur vẫn là chủ lực hàng công của đội bóng này. Các tân binh Stefan Mauk, Rogerio Alves cũng hứa hẹn mang đến những phương án bất ngờ.

Trong khi đó, Thể Công Viettel bước vào mùa giải với quyết tâm cạnh tranh ngôi vô địch. Dù vậy, những biến động lực lượng của đội bóng này có phần kém ấn tượng so với các đối thủ. Họ chiêu mộ Lucao - vua phá lưới mùa trước nhưng khả năng duy trì phong độ ở tuổi 33 vẫn là dấu hỏi.

CLB Công an Hà Nội có cơ hội giành chiến thắng cao hơn ở trận đấu này. Việc bắt đầu mùa giải sớm hơn có thể là lợi thế cho đội bóng ngành công an trong việc lấy lại nhịp thi đấu.