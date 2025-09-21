Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 5 mới nhất

(VTC News) -

Liverpool giữ chắc ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau khi đánh bại Everton với tỷ số 2-1 ở trận đấu sớm nhất vòng 5. Nhà đương kim vô địch là đội bóng duy nhất toàn thắng sau 5 vòng đấu.

Wolverhampton thua trận thứ 5 liên tiếp, sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước đội mới lên hạng là Leeds United.

Man Utd đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 trên sân Old Trafford trong trận đấu mỗi đội có 1 thẻ đỏ.

Man Utd đánh bại Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 5)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Liverpool 5 11/5 15 2 Tottenham 5 10/3 10 3 Arsenal 4 9/1 9 4 Crystal Palace 5 6/2 9 5 Bournemouth 4 6/5 9 6 Chelsea 5 10/5 8 7 Everton 5 6/5 7 8 Sunderland 4 5/3 7 9 Man Utd 5 6/8 7 10 Leeds United 5 4/7 7 11 Man City 4 8/4 6 12 Newcastle 4 3/3 5 13 Fulham 4 3/4 5 14 Brighton 5 6/8 5 15 Nottingham Forest 5 5/9 5 16 Brentford 4 5/7 4 17 Burnley 5 5/8 4 18 West Ham 5 5/13 3 19 Aston Villa 4 0/4 2 20 Wolves 5 3/12 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 20/9 18h30 Liverpool 2-1 Everton 21h Brighton 2-2 Tottenham 21h Wolves 1-3 Leeds United 21h West Ham 1-2 Crystal Palace 21h Burnley 1-1 Nottingham Forest 23h30 Man Utd 2-1 Chelsea 21/9 2h Fulham vs Brentford 20h Bournemouth vs Newcastle United 20h Sunderland vs Aston Villa 22h30 Arsenal vs Man City

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.