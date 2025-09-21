  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 5 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 5): Cập nhật kết quả, vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal và các đội bóng khác.

Liverpool giữ chắc ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau khi đánh bại Everton với tỷ số 2-1 ở trận đấu sớm nhất vòng 5. Nhà đương kim vô địch là đội bóng duy nhất toàn thắng sau 5 vòng đấu.

Wolverhampton thua trận thứ 5 liên tiếp, sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước đội mới lên hạng là Leeds United.

Man Utd đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 trên sân Old Trafford trong trận đấu mỗi đội có 1 thẻ đỏ.

Man Utd đánh bại Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 5)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Liverpool511/515
2Tottenham510/310
3Arsenal49/19
4Crystal Palace56/29
5Bournemouth46/59
6Chelsea510/58
7Everton56/57
8Sunderland45/37
9Man Utd56/87
10Leeds United54/77
11Man City48/46
12Newcastle43/35
13Fulham43/45
14Brighton56/85
15Nottingham Forest55/95
16Brentford45/74
17Burnley55/84
18West Ham55/133
19Aston Villa40/42
20Wolves53/120

Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
20/918h30Liverpool 2-1 Everton
21hBrighton 2-2 Tottenham
21hWolves 1-3 Leeds United
21hWest Ham 1-2 Crystal Palace
21hBurnley 1-1 Nottingham Forest
23h30Man Utd 2-1 Chelsea
21/92hFulham vs Brentford
20hBournemouth vs Newcastle United
20hSunderland vs Aston Villa
22h30Arsenal vs Man City

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

