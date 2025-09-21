Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Man City, vòng 5 Ngoại Hạng Anh hôm nay 21/9

Bản quyền giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 tại Việt Nam thuộc sở hữu của truyền hình K+. Trận đấu giữa Arsenal và Man City được phát sóng trực tiếp trên kênh K+SPORT 1 của các nền tảng truyền hình trả tiền.

Arsenal đấu với Man City (22h30 ngày 21/9)

Dựa trên thuật toán mô phỏng, siêu máy tính của Opta dự đoán tỷ lệ thắng của Arsenal và Man City là 52,2% - 23,4%. Dữ liệu của Soccerway đánh giá khả năng Arsenal giành chiến thắng là 50%, Man City có cơ hội thắng chỉ 25%.

Những trận đấu giữa Arsenal và Man City gần đây thường diễn ra với sự thận trọng từ cả 2 đội. Điều này nhiều khả năng được duy trì khi huấn luyện viên Mikel Arteta và Pep Guardiola đều có sự nâng cấp hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng.

Arsenal vẫn sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất ở Ngoại Hạng Anh, đặc biệt là sau khi tăng cường về chiều sâu đội hình. "Pháo thủ" mới thủng lưới một lần sau 5 trận đấu ở giải trong nước và Champions League mùa này. Bàn thua duy nhất đến từ cú đá phạt khó tin của Dominik Szoboszlai.

Arsenal chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận đầu mùa. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó Man City giải quyết vấn đề ở hàng thủ - khả năng chống phản công, bóng bổng và sự tập trung - bằng phương án bất ngờ. Họ chiêu mộ một thủ môn có kỹ năng cản phá siêu hạng - không cần đến kỹ năng xử lý bóng bằng chân - để sẵn sàng sửa sai cho các hậu vệ. Gianluigi Donnarumma lập tức chứng minh khả năng trong 2 trận ra sân đầu tiên.

Hàng công của 2 đội chưa ở trạng thái tối ưu trong giai đoạn đầu mùa giải, dù số lượng bàn thắng không hề ít. Họ vẫn đủ khả năng giải quyết các đối thủ yếu nhưng gặp những hàng phòng ngự được tổ chức tốt, tính hiệu quả trong tấn công của Arsenal và Man City đều chưa đủ sức thuyết phục.

Man City vừa đánh bại Man Utd ở vòng 4. (Ảnh: Reuters)

Arsenal cần thời gian để tinh chỉnh hàng công với sự góp mặt của nhiều nhân tố mới. Trong khi đó, chỉ dựa vào khả năng xử lý cá nhân của Jeremy Doku và Erling Haaland có lẽ là chưa đủ để Man City khoan thủng hàng phòng ngự vững chắc của Arsenal.

Nhiều khả năng trận đấu Super Sunday ở vòng 5 sẽ diễn ra trong thế trận chặt chẽ. Kết quả được định đoạt bởi pha bóng mang tính khoảnh khắc với dấu ấn cá nhân.