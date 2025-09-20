Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Chelsea, vòng 5 Ngoại Hạng Anh hôm nay 20/9

Man Utd đấu với Chelsea (23h30 ngày 20/9)

Man Utd đấu với Chelsea trên sân nhà nhưng cơ hội thắng của "Quỷ đỏ" không được đánh giá cao. Đội chủ sân Old Trafford chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng khi chỉ giành được 4 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải và bị đội hạng dưới loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.

Bất chấp thành tích yếu kém - chỉ giành được 8 chiến thắng ở giải Ngoại Hạng Anh kể từ khi nhậm chức, huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn tin rằng Man Utd có sự tiến bộ. "Quỷ đỏ" có những thời điểm chơi tốt. Họ là một trong những đội có chỉ số bàn thắng kỳ vọng - phản ánh chất lượng tạo cơ hội - cao nhất giải đấu.

Man Utd đấu với Chelsea trong bối cảnh đầy khó khăn. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, vấn đề của Man Utd là hệ thống của họ vận hành không đủ tốt để tối ưu điểm mạnh ở đúng thời điểm, đồng thời phơi bày điểm yếu rõ ràng ở tuyến giữa và 2 biên mà không có sự bù đắp. Hệ quả là các học trò của huấn luyện viên Amorim bị đánh bại trước khi kịp tận dụng được cơ hội.

Trong khi đó, Chelsea cũng có những vấn đề đáng lo nhưng không phải đội bóng đang trong cơn khủng hoảng như đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca đang trong giai đoạn tinh chỉnh để đi đến trạng thái ổn định.

Chelsea chơi tốt, nhưng vẫn có "sai số" - giống như cách họ để Brentford cầm hòa 2-2 ở vòng 4. Việc nhận 5 bàn thua trong 2 trận liên tiếp cũng là tín hiệu báo động với hàng phòng ngự của The Blues.

Thành tích của Chelsea trên sân Old Trafford cũng không tốt. Trong 10 năm qua, 2 đội gặp nhau 19 lần ở giải Ngoại Hạng Anh, Man Utd chỉ thua 1 trận (3-4). Lần gần nhất Chelsea thắng Man Utd trên sân khách ở giải đấu này diễn ra từ năm 2013.