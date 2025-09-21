Kết quả Ngoại Hạng Anh: Thủ môn bị đuổi sau 5 phút, Chelsea thua Man Utd

(VTC News) -

Manchester United đấu với Chelsea trong hoàn cảnh huấn luyện viên Ruben Amorim đối mặt nhiều sức ép sau chuỗi trận gây thất vọng. Tuy nhiên, giống như hơn 10 năm qua, "Quỷ đỏ" không thua Chelsea trên sân nhà ở giải Ngoại Hạng Anh, kể cả khi phong độ chạm đáy.

Hàng thủ của Chelsea chơi trận đấu tệ hại. Sự yếu kém của đội khách trong phòng ngự được thể hiện ngay từ những pha bóng đầu tiên của trận đấu. Tấm thẻ đỏ của thủ môn Robert Sanchez chỉ sau 5 phút trực tiếp đẩy Chelsea vào thảm cảnh.

Huấn luyện viên Enzo Maresca lập tức gia cố hàng thủ nhưng không thể cứu vãn tình hình. Chelsea phòng ngự bị động, kém trong cả kèm người lẫn tranh chấp với đối thủ.

Thủ môn của Chelsea nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi khi cố gắng sửa sai cho đồng đội. (Ảnh: Reuters)

Man Utd tấn công không hay, một phần do cơn mưa lớn khiến mặt sân sũng nước. Dù vậy, trước hàng phòng ngự đầy sơ hở của đối thủ, "Quỷ đỏ" vẫn ghi được 2 bàn thắng từ những pha bóng giống nhau.

Lần lượt Bruno Fernandes và Casemiro ghi bàn đưa Man Utd vượt lên dẫn 2-0 bằng những cú sút cận thành. Trong cả 2 tình huống thủng lưới, các cầu thủ Chelsea đều để đối thủ thực hiện pha không chiến và dứt điểm cận thành.

Hy vọng của đội chủ nhà được thắp lên ở cuối hiệp một khi Casemiro nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân. Man Utd không còn lợi thế về quân số.

Casemiro và Bruno Fernandes tận dụng sự yếu kém của hàng thủ Chelsea để ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Chelsea đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Dù vậy, do đã rút 3 cầu thủ tấn công rời sân trong hiệp 1, đội khách đội khách bế tắc khi đã rút 3 cầu thủ tấn công rời sân từ hiệp một. Phải đến phút 80, Trevoh Chalobah mới ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Chelsea tràn đội hình sang nửa sân phía đối phương trong những phút cuối trận. Dù vậy, đội khách không ghi được bàn gỡ hòa. Chelsea nhận thất bại đầu tiên ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này. Trong khi đó, Man Utd tạm giải tỏa sức ép sau chuỗi trận không thành công.

