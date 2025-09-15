Haaland ghi cú đúp, Man City thắng đậm Man Utd

(VTC News) -

Đứng dưới Man Utd trước khi bước vào trận derby, Man City chứng minh rằng họ vẫn mạnh hơn đối thủ trong cơn khủng hoảng. Tỷ số 3-0 cho thấy rõ sự chênh lệch giữa 2 đội bóng.

Lối chơi quyết liệt, tích cực tranh chấp giúp Man Utd tạo ra thế trận an toàn trước đội chủ nhà. Man City gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng và có nhiều tình huống xử lý bóng lỗi.

Foden ghi bàn mở tỷ số cho Man City ở phút 18. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, chỉ cần một khoảnh khắc sơ suất của hàng thủ đối phương, Man City tận dụng thành công để mở tỷ số trong hiệp 1. Jeremy Doku vượt qua Luke Shaw bằng động tác giả đơn giản trước khi kiến tạo cho Phil Foden ghi bàn.

Bước sang hiệp 2, Man Utd mạnh dạn chơi tấn công nhưng đây là sai lầm của huấn luyện viên Ruben Amorim. Erling Haaland nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 53 bằng pha dứt điểm khéo léo trong tình huống đối mặt thủ môn. Các hậu vệ Man Utd lần nữa để đối thủ vượt qua dễ dàng.

Haaland ghi 2 bàn thắng ở hiệp 2. (Ảnh: Reuters)

Man Utd tiếp tục đẩy cao đội hình và lộ ra nhiều sơ hở phía sau. Phút 68, hậu vệ Man Utd chuyền hỏng khi chỉ còn thủ môn ở sân nhà. Bernardo Silva thực hiện đường chuyền để Haaland dẫn bóng từ giữa sân đến vòng cấm, thoải mái dứt điểm nới rộng cách biệt thành 3 bàn.

Man Utd dốc toàn lực tấn công với niềm hy vọng đặt vào Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, những cú sút tốt nhất của tiền đạo này đều chỉ làm nền cho thủ môn Gianluigi Donnarumma - tân binh của Man City - thể hiện đẳng cấp cản phá.

Chiến thắng với tỷ số 3-0 trong trận derby giúp Man City vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng. Trong khi đó, Man Utd rơi xuống vị trí thứ 13 khi chỉ giành được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 2 thua) sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại Hạng Anh.

Man City 3-0 Man Utd Foden 18' Haaland 53' Haaland 68'