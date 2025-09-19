Cầu thủ Man Utd tỏa sáng ở Champions League

(VTC News) -

Manchester United không tham dự nhưng vẫn có 2 cầu thủ thuộc sở hữu của đội bóng này thi đấu ở UEFA Champions League sáng nay (19/9) cho các câu lạc bộ khác. Đó là Rasmus Hojlund (Napoli) và Marcus Rashford (Barcelona). Một trong số họ tạo ra màn trình diễn bùng nổ.

Trong màu áo Barcelona - theo diện cho mượn, Rashford lần đầu tiên sắm vai "người hùng" ở mùa giải này. Đội bóng Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Newcastle United. Trên sân khách, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick đạt tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 66% nhưng chỉ có một cú sút trúng đích trong cả hiệp một.

Rashford ghi 2 bàn giúp Barcelona đánh bại Newcastle United

Phải đến hiệp 2, Barcelona mới tìm được cách ghi bàn, không phải bằng những pha phối hợp thường thấy ở đội bóng này. Rashford ghi đậm dấu ấn cá nhân với cả 2 bàn thắng - pha đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số và cú sút xa đẹp mắt để nhân đôi cách biệt. Hai khoảnh khắc tỏa sáng của cầu thủ này diễn ra cách nhau 10 phút.

Newcastle United rút ngắn tỷ số còn 1-2 nhờ pha dứt điểm của Anthony Gordon ở phút 90. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để đội chủ nhà lật ngược tình thế.

Cầu thủ còn lại thuộc sở hữu của Man Utd ra sân tại Champions League là Hojlund không được tận hưởng niềm vui chiến thắng như Rashford. Đội bóng của anh là Napoli lép vế hoàn toàn trước Man City. Trong thế thiếu người - Giovanni Di Lorenzo nhận thẻ đỏ ở phút 21, đại diện Italy chỉ tung ra 1 cú sút trong cả trận.

Man City áp đảo hoàn toàn nhưng cũng phải chờ tới hiệp 2 mới ghi bàn. Erling Haaland và Jeremy Doku lần lượt lập công giúp đội bóng Anh giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Kết quả Champions League mới nhất ngày 19/9

Club Brugge 4-1 AS Monaco

Copenhagen 2-2 Bayer Leverkusen

Frankfurt 5-1 Galatasaray

Man City 2-0 Napoli

Newcastle United 1-2 Barcelona

Sporting Lisbon 4-1 Kairat Almaty.